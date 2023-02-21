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 Вторник, 21 Февраля 2023 16:33
Наира Бадалян

Генпрокуратура требует конфискации имущества на 11 млрд драмов у Мгера Седракяна

Генпрокуратура требует конфискации имущества на 11 млрд драмов у Мгера Седракяна

АрмИнфо. Антикоррупциооным судом принят к производству очередной иск генеральной прокуратуры Армении о конфискации незаконно нажитого имущества.

В пресс-службе Генпрокуратуры отметили, что Управление по конфискации имущества незаконного происхождения Генпрокуратуры представило требование о конфискации имущества незаконного происхождения на сумму около 11 млрд драмов в пользу Республики Армения от бывшего депутата НС, бывшего главы административного района Эребуни М.С. и 3 связанных с ним лиц.

В частности, в городе Ереване: 21 объект недвижимости, средняя рыночная стоимость одного объекта недвижимости, в Котайкской области: один объект недвижимости, одно транспортное средство, а в случае невозможности - их средняя рыночная стоимость, которая в сумме составляет более 2,3 млрд. драмов (есть имущество, стоимость которого еще не определена).

Конфискации подлежат также средства, участие в восьми юридических лицах и право требования одного кредита; более 8,6 млрд драмов в качестве остатка незаконных денежных средств, которые не обоснованы законными доходами лица, имеющее незаконное происхождение, переданное добросовестному приобретателю или не может быть идентифицировано и конфисковано. 

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