Вторник, 21 Февраля 2023 15:02

АрмИнфо. Посол Армении во Франции Асмик Толмаджян приняла участие в организованной во французском Сенате научной конференции <Иностранцы, участвующие в движении сопротивления: в поддержку инициативы перенесения останков Мисака Манушяна в Пантеон>.

Как сообщает пресс-служба посольства РА во Франции, на конференции прозвучали выступления председателя Сената Франции Жерара Ларше и председателя Национального собрания Яэля Браун-Пиве. Выступили государственный министр по делам бывших комбатантов и мемориалов Министерства вооруженных сил Франции Патрисия Миралес и посол РА во Франции Асмик Толмаджян.

Конференция была организована по инициативе сенатора Пьера Узулия, мэра Валанса Николя Дарагон, президента Светского союза Жан-Пьера Саккуна и директора Французского национального центра научных исследований Дэнни Пешански. На конференции с докладами выступили известные французские историки, в своих выступлениях они обратились к иностранным участникам Движения Сопротивления, о важности чествования и увековечивания их памяти. В своих выступлениях участники конференции подчеркнули важность перезахоронения останков героя движения сопротивления, французского деятеля с армянскими корнями Мисака Манушяна в Пантеоне, призвав президента Франции одобрить эту инициативу.

Выразив признательность организаторам конференции, Толмаджян в своем выступлении коснулась исключительного подвига Мисака Манушяна и его боевых товарищей, отметив, что Мисак Манушян, переживший Геноцид армян 1915 года, не будучи гражданином Франции, как большинство из своих товарищей по оружию, добровольно участвовал в борьбе с нацизмом и отдал свою жизнь за свободу Франции. Посол подчеркнул, что сегодня 120 тысяч армян Арцаха, которые более двух месяцев находятся в блокаде, проникнуты таким же духом героического сопротивления и несмотря на введенную Азербайджаном блокаду, продолжают сопротивляться во имя свободы и достоинства и верят в победе справедливости и мира.

В своем выступлении посол также выразила признательность сторонникам инициативы по перезахоронению останков Мисака Манушяна в Пантеоне Франции, отметив, что почитая группу Манушяна, Франция выражает благодарность всем тем, кто, родившись на чужой земле, пожертвовали своей жизнью ради свободы Франции и стали достойными детьми Франции. Посол также подчеркнула важность этой инициативы как символа тысячелетней дружбы, объединяющей армянский и французский народы, которая крепнет благодаря таким незаурядным и ярким личностям, как Мисак Манушян.