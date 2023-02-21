Вторник, 21 Февраля 2023 14:55

АрмИнфо. Бывший командущий Третьим армейским корпусом ВС РА, генерал-майор Григорий Хачатуров проходит по делу экс-министра обороны, главы оппозиционной фракции <Армения> Сейрана Оганяна, обвиняемого в присвоении и растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными обязанностями. Об этом заявил журналистам адвокат Хачатурова - Акоп Енокян.

По его словам, Хачатуров был задержан вечером 20 февраля в 20:10, затем в суд было подано ходатайство об аресте. Со вчерашнего дня нет возможности передать Хачатурову лекарства и продукты. <По сути, он не получил ни еды, ни необходимых лекарств>, - сказал он.

<По сути, уголовные дела были соединены в одно производство. Обвинение касается отмывания денег, но не имеет ничего общего с

обстоятельствами дела, указанного в ходатайстве в Национальное Собрание, то есть там речь идет о причинении вреда с использованием служебного положения, а в случае с Хачатуровым приобретение одного из отчужденных объектов было расценено как отмывание денег>, - сказал Енокян, Он заверил, что Хачатуров не является собственником земельного участка, в легализации которого его обвиняют.

Как пояснил адвокат, по обвинению речь идет о событии, которое произошло около 14 лет назад, а срок давности по данному делу составляет 15 лет. Также, по его словам, еще предстоит доказать, было ли приобретенное имущество неотчуждаемым.

Комментируя сообщение прокуратуры, о том, что первый участок в 2005 году был продан Григорию Хачатурову, но зарегистрирован на имя Эдгара Аршакяна, адвокат ответил, что Хачатуров и Аршакян находятся в дружеских отношениях, но его подзащитный не имеет никакого отношения к приобретению этого имущества.

Напомним, что сегодня ранее Генеральная прокурора Армении сообщила, что на основании фактических данных, полученных в рамках уголовного производства, осуществляемого в следственном департаменте Службы национальной безопасности, орган, осуществляющий производство, 20 февраля 2023 года представил прокурору, осуществляющему производство, ходатайство о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении занимавшего в 2006-2010 гг должность командира части Г.Х (Григорй Хачатуров - ред.) за легализацию (отмывание денег) недвижимого имущества в особо крупных размерах, приобретенного преступным путем с использованием должностного положения. Ходатайство удовлетворено надзорным прокурором. В тот же день Г.Х. предъявлено обвинение на основании статьи 111 УПК - задержание находящегося на свободе обвиняемого с целью представления в суд.

Генерал Григорий Хачатуров - сын экс-главы Генштаба и бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. В июле 2021 г. Г. Хачатуров покинул должность командира 3 армейского корпуса. Неоднократно участвовал в антиправительственных акциях протеста. Согласно депутату от фракции "Армения" Гегаму Манукяну, ходатайство об аресте Хачатурова будет рассмотрено сегодня в 12.00 на заседании Антикоррупционного суда.