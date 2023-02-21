Вторник, 21 Февраля 2023 13:16

АрмИнфо. В Армении станут уголовно наказуемыми призывы и действия, направленные против суверенитета государства. Комиссия Национального Собрания РА на заседании 21 февраля выдала положительное заключение по представленным правительством страны поправкам в Уголовном кодексе.

Как отметил в своем выступлении заместитель министра юстиции РА Левон Балян, уголовно наказуемыми будут считаться действия, направленные на полное или частичное ограничения суверенитета республики путем применения насилия или угрозы ее применения, а также призывы к отказу от суверенитета. В действующем законодательстве наказания за подобного рода деяния не предусмотрены. За совершение этих действий предусмотрена мера ответственности в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. За публичные призывы к отказу от суверенитета предусмотрены различные виды наказаний: от штрафа от 10 до 30- кратного размера минимальной заработной платы, 200-часовыми общественными работами, непродолжительного ареста сроком на 2 месяца до лишения свободы сроком до трех лет.

В этой связи, депутаты от оппозиции подняли вопрос о необходимости уточнения ряда положений представленного документа. В частности, по их словам, не последует ли уголовное наказание за мнение или призывы о присоединении Армении к Европейскому Союзу или Союзу Россия-Беларусь, поскольку в поправках речь идет об ответственности за призывы, направленные против суверенитета государства.

В ответ замминистра подчеркнул, что вопрос о присоединении к тому или иному союзу определяется на основе референдума и не предполагает применение физической силы.