Вторник, 21 Февраля 2023 13:14

АрмИнфо. Посол России в Армении Сергей Копыркин совершил рабочий визит в Ширакскую область.

Как сообщает пресс-служба посольства, в рамках поездки состоялись встречи Копыркина с губернатором области Мушегом Мурадяном и мэром г.Гюмри Вардгесом Самсоняном, в которых приняли участие атташе по вопросам обороны при Посольстве полковник И.И.Щербаков, Генеральный консул России в г.Гюмри Руслан Кандауров, Торговый представитель России в Армении Анна Донченко и командир 102-ой Российской военной базы полковник Константин Гапоненко.

Стороны отметили динамичное развитие двусторонних союзнических отношений, подчеркнули важность взаимодействия России и Армении в сфере безопасности, включая деятельность 102-ой Российской военной базы и Пограничного Управления ФСБ России в республике. Была дана высокая оценка характеру взаимоотношений администраций Ширакской области и ее столицы с Генеральным консульством России в Гюмри, руководством 102-ой Российской военной базы и Ленинаканского пограничного отряда.

Копыркин выразил признательность региональным и муниципальным властям за поддержку осуществляемых в области российской стороной гуманитарных проектов, включая оказание содействия изучению русского языка.

Собеседники высоко оценили российско-армянское торгово-экономическое и межрегиональное сотрудничество. Констатировали существенный интерес деловых кругов обеих стран к дальнейшему развитию связей между регионами России и Армении. Торговый представитель выразила готовность информировать российское бизнес-сообщество о запросах региона на импорт различной продукции, а также об инфраструктурных проектах Ширакской области, в частности об инициативе строительства крупного логистического центра (<сухого порта>) близ Гюмри.

В ходе встреч была подчеркнута важность мирного урегулирования существующих региональных проблем. Копыркин проинформировал руководство области о той работе, которую ведет российская сторона в этой сфере.

Глава дипмиссии также посетил Основную школу №7 г.Гюмри, где встретился с директором Г.Н.Карапетяном, представителями педагогического состава и учащимися действующих в школе русских классов. Ученики представили музыкальную композицию, посвященную празднованию Масленицы.

В рамках поездки Копыркин посетил расположение 102-ой Российской военной базы и Ленинаканского пограничного отряда Погрануправления ФСБ России в Армении.