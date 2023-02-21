Вторник, 21 Февраля 2023 13:10

АрмИнфо. Министр иностранных дел Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн 22-23 февраля с официальным визитом посетит Армению.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, 22 февраля в МИД РА состоится встреча министров иностранных дел Армении и Люксембурга, которой последует пресс-конференция министров иностранных дел.

В рамках визита состоятся также встречи министра иностранных дел Люксембурга с высшим руководством Республики Армения.