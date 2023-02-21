Вторник, 21 Февраля 2023 12:09

АрмИнфо. Генеральная прокурора Армении пояснила основания задержания бывшего командущего Третьим армейским корпусом ВС РА, генерал- майора Григория Хачатурова.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, на основании фактических данных, полученных в рамках уголовного производства, осуществляемого в следственном департаменте Службы национальной безопасности, орган, осуществляющий производство, 20 февраля 2023 года представил прокурору, осуществляющему производство, ходатайство о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении занимавшего в 2006-2010 гг должность командира части Г.Х (Григорй Хачатуров - ред.) за легализацию (отмывание денег) недвижимого имущества в особо крупных размерах, приобретенного преступным путем с использованием должностного положения. Ходатайство удовлетворено надзорным прокурором.

В тот же день Г.Х. предъявлено обвинение на основании статьи 111 УПК - задержание находящегося на свободе обвиняемого с целью представления в суд.

Генерал Григорий Хачатуров - сын экс-главы Генштаба и бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. В июле 2021 г. Г. Хачатуров покинул должность командира 3 армейского корпуса. Неоднократно участвовал в антиправительственных акциях протеста. Согласно депутату от фракции "Армения" Гегаму Манукяну, ходатайство об аресте Хачатурова будет рассмотрено сегодня в 12.00 на заседании Антикоррупционного суда.

По данным СМИ, имя Хачатурова фигурирует в уголовном деле против экс-министра обороны, главы оппозиционной фракции <Армения> Сейрана Оганяна (его обвиняют в присвоении и растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными обязанностями). Согласно генпрокуратуре, распоряжением Оганяна (в бытность министром) были проданы территории и здания расположенных в Араратской области ряда воинских частей по ценам намного ниже рыночных. Согласно обвинению, один из участков в 2005 году был Григорию Хачатурову.