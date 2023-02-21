Вторник, 21 Февраля 2023 12:07

АрмИнфо. Генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян поручила прокурору Тавушской области разработать план мероприятий в сотрудничестве с другими правоохранительными структурами, направленный на предотвращение <резни> лесов. 20 февраля в прокуратурах Гегаркуникской и Тавушской областей были подведены итоги деятельности за 2022 год.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, исполняющий обязанности прокурора Гегаркуникской области Гагик Айвазян доложил, что за 2022 год количество преступлений, зарегистрированных в области, по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 90, составив 1295 дел. В 2022 г. было зарегистрировано три убийства (в 2021 г. сообщений об убийствах не поступало). Случаи имущественных преступлений уменьшились на 42 - до 324 случаев, кражи со взломом домов увеличились на 31 до 67 случаев. Сократилось количество преступлений, связанных с умышленным причинением вреда здоровью, изнасилованием и покушением на изнасилование, причинение вреда здоровью по неосторожности в результате нарушения правил дорожного движения, в том числе ДТП со смертельным исходом. В течение 2022 года проведено 11 исследований в сфере защиты государственных интересов в прокуратуре Гегаркуникской области, по ним возбуждено два уголовных дела, по результатам трех расследований нарушений не установлено, по шести находится в стадии расследования.

Анна Вардапетян поручила прокурору области изучить законность сдачи в аренду и возможной аренды территорий национального парка <Севан>, подчеркнув, что посягательства на национальный парк <Севан> находятся под ее непосредственным контролем.

Прокурор Тавушской области Гор Алоян долощил, что в его области в 2022 году зарегистрировано 897 преступлений (в 2021 году - 1021). В 2022 году зафиксирован рост по преступлениям средней тяжести, 338 дел против 320 в 2021 году, по тяжким преступлениям зафиксирован спад - 128 дел вместо 143 в 2021, а по особо тяжким преступлениям рост на 7- до 13 случаев.

Анна Вардапетян поручила прокурорам областей провести совместную работу с патрульно- постовой службой, задействованной месяцем ранее в Гегаркунике и Тавуше, подчеркнув положительную роль службы в сфере профилактики правонарушений.