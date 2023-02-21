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 Вторник, 21 Февраля 2023 12:06

Новый посол Кореи прибыл в Армению

Новый посол Кореи прибыл в Армению

АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел РА Мнацакан Сафарян принял новоназначенного посла Республики Корея в Армении Жана Ходжина (резиденция - Москва) по случаю вручения копии верительных грамот.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Сафарян поздравил посла с назначением, положительно оценил атмосферу сотрудничества, сложившуюся как на двусторонней, так и на многосторонней площадках, и в этом контексте подчеркнул важность активизации межгосударственных контактов и контактов между людьми.

В ходе встречи стороны коснулись двустороннего партнерства в различных форматах и договорно-правового поля, обсудили совместную работу в сферах культуры, здравоохранения, туризма, информационных технологий, а также возможности реализации программ по обмену опытом в сфере государственного управления.

Замминистра подробно представил ситуацию в регионе, в частности, последствия агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении и блокирования Бердзорского (Лачинского) коридора, подчеркнув, что Нагорный Карабах стоит перед угрозой гуманитарного кризиса.

В свою очередь посол заверил, что приложит максимум усилий для дальнейшего развития армяно-корейских отношений.

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