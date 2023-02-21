Вторник, 21 Февраля 2023 11:57

АрмИнфо. В рамках операции <У Армении не было армии> очередной мишенью для властей назначен генерал Григорий Хачатуров, процесс над которым был искусственно <сварен> на последнем заседании парламента. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян.

Правда, в условиях отсутствия фактов у прокурора от правящей партии <Гражданский договор> <игра в пасы> не получалась, но уже становилось

ясно, что власти развивают очередную тему для <шитого дела>.

<После известного заседания Национального Собрания по делу о Сейране Оганяне я имел возможность сказать, что семья Хачатуровых не случайно стала мишенью для властей. В результате событий 2018 года и у Григория, и у Юрия Хачатуровых была четкая гражданская позиция по поводу происходящего в стране безобразия, разрушения государства и вооруженных сил, о чем они открыто говорили. Правительство, конечно, не стало <проглатывать> этот факт и пошло ожидаемым, аморальным путем, который чрезвычайно близок его сердцу. Одно знаю точно, отношение и поведение Григория Хачатурова сознательное, он точно знал, к чему это может привести, поскольку относится к числу тех людей, которые умеют защищать свою честь и достоинство>, - написал парламентарий.

Армянские СМИ накануне сообщили, что сын бывшего генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова - генерал-майор Григорий Хачатуров

задержан Службой национальной безопасности РА. В настоящее время в суд представлено ходатайство о его аресте. Хачатуров задержан по делу бывшего министра обороны Сейрана Оганяна. Официального сообщения СНБ по этому поводу пока нет.