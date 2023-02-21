Вторник, 21 Февраля 2023 11:48

АрмИнфо. Турция и Соединенные Штаты также сотрудничают в борьбе с глобальным терроризмом и в продвижении мира на Балканах и Кавказе, и в других глобальных горячих точках. Как сообщает Госдеп США, об этом госсекретарь Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.

<Мы очень ценим позитивные шаги, которые Турция предпринимает для улучшения отношений с Грецией, Арменией, Израилем, граждане которого, кстати, работали бок о бок со своими коллегами из Турции в ликвидации последствий землетрясения. И мы привержены поддержанию нашего очень тесного сотрудничества в области обороны, в том числе путем обеспечения того, чтобы Турция оставалась высокоэффективным поставщиком военно-воздушных сил в рамках Североатлантического союза>, - отметил Блинкен.

В свою очередь Чавушоглу подтвердил, что на переговорах обсуждались, в том числе международные и региональные вопросы. <Помимо двусторонних вопросов, мы говорили о Южном Кавказе. В последнее время и я, и мой уважаемый друг Тони контактировали как с азербайджанской, так и с армянской стороной. Наша цель - прочный мир и стабильность на Южном Кавказе, и мы будем продолжать стремиться к этой цели>, - резюмировал Чавушоглу.