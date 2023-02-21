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 Вторник, 21 Февраля 2023 11:44

Армению частично накрыло снегом, в ряде регионов бушует метель

Армению частично накрыло снегом, в ряде регионов бушует метель

АрмИнфо. По состоянию на 09:00 21 февраля в Армении есть закрытые и труднопроходимые автомобильные дороги.  Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

В частности, как отмечает источник, закрыты автодороги, ведущие от высокогорной метеостанции <Амберд> к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона.  Труднопроходимы автодорога, ведущая от села Цилкар к поворотам Спитака и автодороги Лорийского региона. На участках дорог под названием <Сараван-"Зангер" и Сисиан- "Зангер" бушует метель.

На автодороге Маралик-Ланджик Ширакского региона местами наблюдается гололедица.

В регионах Арагацотн, Котайк, Гегаркуник (кроме города Варденис) на поворотах Дилижана, в городах Берд, Иджеван и на участках под названием Сараван-"Зангер" и  "Мегру сар" идет снег.

Согласно данным, полученным из департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и из управления МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств.

Между тем, как уточняет Фонд <Дорожный департамент>, в городах Баграмян, Талин, Ани, Артик, Ахурян, Ашоцк, Аштарак, Апаран, Арагац, Спитак, Ванадзор, Степанаван, Раздан, Севан, Дилижан, Тавуш, Чамбарак, Гавар, Мартуни, Джермук, Сисиан и Мегри идет снег.  Из-за тумана, плохой видимости и гололедицы повороты  Спитака труднопроходимы. По причине метели труднопроходимы национальные автомобильные дороги Ашоцкого района и трасса Ттужур-Навур.  Проезд по автомагистралям Апаранского района, поворотам Дилижана и на перевале Варденяц затруднен для автомобилей с прицепами.  Метель бушует на  трассах Кучакат-Мирак, Артик- Алагяз, Талин-Ланджик. На дорогах дорожники проводят работы по очистке и обработке солью и песком.

21 февраля в Армении ожидается усиление ветра с порывами до 20-25 м/, 22 февраля - до 25-30 м/с. С таким предупреждением выступил Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды.

Согласно данным синоптиков, 21 февраля, вечером 23 февраля и 24 февраля  в большинстве регионов страны ожидаются осадки, в долинах - в виде дождя и мокрого снега. Днем 22-го февраля, ночью 23-го февраля и 25-го февраля прогнозируется погода без осадков.  Ветер юго-западный с порывами до 4-6 м/с. Температура воздуха существенно не изменится.

По данным метеорологов, в Ереване с 22 по 25 февраля прогнозируется погода без осадков. Температура воздуха в столице 21 февраля днем составит 8-10 градусов тепла, вечером - +2-+4, а в ночь с 21 на 22 февраля - 0 градусов. 

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