Вторник, 21 Февраля 2023 11:40

АрмИнфо. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала начало работы гражданской мониторинговой миссии Евросоюза в приграничных районах Армении.

Так, на просьбу СМИ прокомментировать начало миссии ЕС отметила, что Москва комментировала решение Совета Евросоюза об учреждении миссии в Армении.

<Подчеркивая исключительно гражданский характер новой миссии, представители Евросоюза лукавят. Она разворачивается по смыслу Общей политики ЕС в области безопасности и обороны. Поэтому и относиться к ней стоит соответствующим образом.

К сожалению, уже не первый раз фиксируем стремление Евросоюза и Запада в целом любыми способами закрепиться в союзной нам Армении>, - отметила она.

По словам Захаровой, Москва видит в этих попытках исключительно геополитическую подоплеку, далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье.

<Делается все, лишь бы выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности. Игнорируются публично высказанные негативные оценки этой инициативы со стороны Баку.

К тому же опыт участия Евросоюза в урегулировании различных региональных конфликтов весьма неоднозначен. Вряд ли в Брюсселе могут похвастаться успехами в этой области. Взять хотя бы посреднические усилия и миссию Евросоюза в сербском крае Косово. Это стоит учитывать при оценке решения ЕС о новой миссии в Армении.

Убеждены, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается комплекс договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. Через их всестороннюю реализацию, включая разблокирование транспортных коммуникаций, делимитацию армяно-азербайджанской границы, налаживание контактов между общественностью, экспертами, религиозными кругами, парламентариями двух стран, а также переговоры по выработке мирного договора лежит наиболее прямой путь оздоровления ситуации в регионе. Российская Федерация готова и дальше этому всячески содействовать>,- резюмировала Захарова.