Понедельник, 20 Февраля 2023 22:52

АрмИнфо. Во Франции на протяжении девяти месяцев режиссер, сценарист и актриса Рената Литвинова работала над моноспектаклем <Кактус>, в котором и сыграла главную роль.

Помогали Литвиновой в постановке спектакля близкие товарищи и соратники. В частности музыку и песню к <Кактусу> написала Земфира, за саунд-дизайн взялся музыкант и давний друг Дмитрий Емельянов, наряды для спектакля были подобраны арт-директором парижского модного дома Balenciaga Демной Гвасалия. Стоит отметить, что наряды, которые занимают ключевую роль и становятся практически отдельным персонажем спектакля, на сцене главная героиня меняет, как минимум, 7 раз. Одежда, перчатки, обувь и украшения взяты из коллекции Balenciaga Haute-Couture 2022 года.

Однако ответственность за подготовку костюма для оживающего кактуса была возложена на армянского дизайнера Вардуи Назарян (Vardoui Nazarian), которую Литвинова считает одним из своих любимых дизайнеров. Наряд из Еревана был поставлен в Париж за несколько дней до премьеры.

В интервью Blueprint Вардуи Назарян рассказала: <Рената поставила передо мной задачу создать костюм, напоминающий, с одной стороны,

кактус, а с другой - брутального мужчину, влюбляющего в себя. В этом для меня как художника и была вся сложность проекта. Рената хотела, чтобы костюм был черным. По форме и материалам выбор пал на классику. Но строгий силуэт дополнили архитектурные детали - те самые шипы кактуса, которые <встраивались> в детали кроя костюма>.

Дизайнер при этом отметила, что едва ли не самой сложной задачей оказалась оперативная транспортировка костюма из Еревана в Париж. Упаковать костюм-кактус в чехлы было невозможно из-за объемных остроконечных конструкций. <Пришлось занять под него целый чемодан. Команда Ренаты предоставила доскональные мерки, и нам удалось дистанционно создать костюм без единой примерки на актере - в итоге все село идеально>, - поделилась Назарян.

В интервью Blueprint сама Рената Литвинова рассказала, что главной героиней спектакля является волшебница по имени Она, которую, кто-то

обязательно сочтет обезумевшей. <Время - настоящее. Она ждет своего <любимого и единственного>, неприлично долго задержавшегося непонятно где и непонятно с кем, и коротает время за руганью с соседкой с нижнего этажа, шампанским, разговорами с оживающим кактусом и голубем>, - представила Литвинова.

Стоит отметить, что во время спектакля появляются еще два персонажа. В частности, в любимую птицу Ренаты Литвиновой перевоплощается французский актер Эрик Ложерья, а ожившего кактуса играет - Георгий Мануков.

Премьера <Кактуса> состоялась 26, 27 и 28 января в парижском театре Эберто (Theatre Hebertot).

Напомним, что дизайнер Вардуи Назарян родилась в 1984 году, в Гюмри. Профессиональное образование Назарян получила и состоялась как дизайнер в Москве. Бренд Vardoui Nazarian был создан в 2007 году. Первая самостоятельная коллекция была показана в московском отеле Ritz Carlton в том же году.

Помимо дизайна одежды, Вардуи Назарян увлекается также продюсированием и реализацией оригинальных культурных проектов.

Одним из проектов, реализованных Вардуи Назарян недавно, являются первые гастроли в Армению всемирно известного дирижера Теодора Курентзиса и четырех музыкальных коллективов musicAeterna, которые просто потрясли армянского зрителя. Трудно переоценить культурное, национальное и международное значение этого события.

Учитывая близость Вардуи Назарян с Ренатой Литвиновой, не исключено, что армянский зритель в ближайшем будущем получит возможность посмотреть спектакль <Кактус> в Ереване.