Понедельник, 20 Февраля 2023 21:11

АрмИнфо. Под предлогом <тренировочных сборов> государство де-факто приобщает граждан к очередной <обязательной воинской службе>, возлагая на человека дополнительное бремя вне закона. Об этом говорится в сообщении Центр Закона и Справедливости Фонда "Татоян".

В сообщении Фонда отмечается, что, несмотря на то, что учения имеют большое значение для безопасности страны, они не должны проводиться с искажением целей Конституции и закона.

Профессиональные исследования фонда <Центр права и справедливости> <Татоян> показывают, что под названием <тренировочные сборы> правительство Армении фактически повторно привлекает к выполнению боевой задачи определенное количество граждан, то есть лица, числящиеся в запасе, фактически вновь привлекаются к обязательной воинской службе, а в случае уклонения будут привлечены к уголовной ответственности.

<Получается, что эти граждане фактически проходят <срочную военную службу> иного характера. В частности, 2 февраля 2023 года Правительство РА приняло постановление № 122-Н <Об объявлении учебных сборов и привлечении для их обеспечения транспортных средств органов военно-транспортного назначения>, объявляя сборы резервистов первого и второго рангов первой группы запаса, унтер-офицеров и офицеров, с 1 марта по 12 мая 2023 года включительно.

В учениях примут участие до 3281 гражданина, из них 2897 рядовых и младшего офицерского состава, 152 старшего офицерского состава, 232 резервиста офицерского состава с общевойсковыми и ракетными войсками

- артиллерийские специальности. Вопрос в том, что Закон РА <О воинской службе и статусе военнослужащих> четко определяет цель сборов.

В частности, статьей 58 закона установлено, что учебно-тренировочные сборы проводятся в целях (а) повышения воинских способностей граждан, состоящих на учете в составе первой группы резерва, и (б) их подготовки.

Иными словами, у учебных занятий есть одна основная цель: повышение уровня знаний и навыков граждан, состоящих на учете по воинской специализации.

Между тем, согласно упомянутому постановлению Правительства, которое, похоже, изменило философию проведения сборов (как это было официально объявлено), было определено, что сборы объявляются как с целью повышения воинских способностей резервистов, профессиональной подготовки и обучения, подготовки офицеров запаса, а также <в целях несения боевой службы>.

Кроме того, граждане будут привлекаться к учебным занятиям в течение 25 календарных дней, из которых, как было заявлено, 7 дней будут отведены на обучение, а 14 дней - на <боевое дежурство>.

Теперь возникает вопрос, какие положения Конституции и закона наделяли Правительство правом призывать гражданина на иной вид обязательной военной службы спустя годы после прохождения обязательной военной службы путем зачисления его на боевую службу?

Что же это значит, нам нужны резервисты с повышенными навыками и знаниями, или просто определенное количество "пограничников"?

И как будут проходить боевое дежурство тех граждане, которые состоят на учете, однако на законных основаниях освобождены от обязательной военной службы (согласно официальным заявлениям, в сборах будут участвовать все без исключения)?

Кто-нибудь оценивал риски, которые могут возникнуть для этих граждан? Или кто-нибудь задумывался о рисках, которые могут быть вызваны гражданами, не прошедшими длительную боевую подготовку>, - вопрошали в Фонде.

При этом в правозащитной организации считают, что Правительство должно обнародовать свои цели и реальные проблемы, и решать каждую проблему исключительно в соответствии с принципами Конституции и закона.

<Правительство должно пересмотреть свою политику проведения тренировочных сборов в Армении - это продиктовано первостепенными интересами безопасности страны и прав человека>, - отмечает в сообщении.

Фонд <Татоян> считает решение проблем, стоящих перед армией, приоритетом и в рамках своих экспертных возможностей и опыта всегда готов содействовать решению проблем на местах.