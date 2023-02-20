Понедельник, 20 Февраля 2023 18:12

АрмИнфо. Ситуация на Южном Кавказе была на повестке переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена, находящегося с визитом в Турции и главы турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"На днях у Энтони Блинкена были контакты с официальными лицами Азербайджана и Армении. Наша цель - достижение устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе. Мы продолжим прилагать совместные усилия в этом направлении", - сказал Чавушоглу на совместной пресс­конференции.

Чавушоглу отметил далее, что повестка диалога Турции и США обширна, а последняя личная встреча с Блинкеном состоялась буквально месяц назад в Вашингтоне.

По его словам, второе заседание Стратегического механизма Турция-США запланировано на второе полугодие 2023 года. <Наша цель - использовать все возможности диалога во благо Турции и США. Вместе с тем, важно обсуждать вызовы, стоящие на пути сотрудничества>, - подчеркнул турецкий министр.

Чавушоглу напомнил, что уровень товарооборота между Турцией и США достиг 32 млрд долларов, и стороны нацелены на доведение этого показателя до 100 млрд долларов в год. Министр иностранных дел Турции также привлек внимание к взаимодействию с США в оборонной сфере.

По словам Чавушоглу, Администрация США активно поддерживает позицию властей Турции по вопросу закупок и модернизации парка F-16 ВВС Турции. <Анкара не приемлет связывания вопроса закупок самолетов F-16 из США с определенными условиями. Наши руки не должны быть "завязаны". Ожидаем также скорейшей отмены всех санкций в отношении Турции>, - подчеркнул он.

На повестке переговоров также была ситуация вокруг Украины, передают СМИ.