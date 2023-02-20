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АрмИнфо. Ситуация на Южном Кавказе была на повестке переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена, находящегося с визитом в Турции и главы турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"На днях у Энтони Блинкена были контакты с официальными лицами Азербайджана и Армении. Наша цель - достижение устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе. Мы продолжим прилагать совместные усилия в этом направлении", - сказал Чавушоглу на совместной прессконференции.
Чавушоглу отметил далее, что повестка диалога Турции и США обширна, а последняя личная встреча с Блинкеном состоялась буквально месяц назад в Вашингтоне.
По его словам, второе заседание Стратегического механизма Турция-США запланировано на второе полугодие 2023 года. <Наша цель - использовать все возможности диалога во благо Турции и США. Вместе с тем, важно обсуждать вызовы, стоящие на пути сотрудничества>, - подчеркнул турецкий министр.
Чавушоглу напомнил, что уровень товарооборота между Турцией и США достиг 32 млрд долларов, и стороны нацелены на доведение этого показателя до 100 млрд долларов в год. Министр иностранных дел Турции также привлек внимание к взаимодействию с США в оборонной сфере.
По словам Чавушоглу, Администрация США активно поддерживает позицию властей Турции по вопросу закупок и модернизации парка F-16 ВВС Турции. <Анкара не приемлет связывания вопроса закупок самолетов F-16 из США с определенными условиями. Наши руки не должны быть "завязаны". Ожидаем также скорейшей отмены всех санкций в отношении Турции>, - подчеркнул он.
На повестке переговоров также была ситуация вокруг Украины, передают СМИ.
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|Ситуация на Южном Кавказе была на повестке переговоров Блинкен-Чавушоглу в Анкаре
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|Заседание суда по делу в отношении экс-министра обороны РА перенесено
|ЕС: безопасное передвижение людей, транспортных средств и грузов по Бердзорскому коридору должнo быть восстановлены
|Российский эксперт: США, крайне заинтересованные в вытеснении России из Закавказья, опасаются ответственности за реализацию договоренностей между Баку и Ереваном
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|Президент Сердар Бердымухамедов встретился с зампредседателя Кабинета министров ОАЭ
|Присутствие и деятельность Рубена Варданяна в Республике Арцах является внутренним делом Арцаха – Арцахпресс
|На оборонительном участке погиб рядовой военнослужащий
|На встрече Алиев-Пашинян-Блинкен была подчеркнута важность обеспечения продолжительности мирного процесса между Арменией и Азербайджаном
|Поставки газа из России в Армению временно прекращены
|Выселенные из бывшего здания Минобороны Армении граждане вторую ночь проводят на улице в холодных зимних условиях
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|Урсула фон дер Ляйен прокомментировала встречу с Николом Пашиняном
|Коллектив ЮКЖД выражает соболезнование по поводу кончины сотрудника аппарата управления
|Премьер Армении обсудили с генсеком ОБСЕ и председателем Еврокомиссии текущую ситуацию на Южном Кавказе
|Макрон обвинил Россию в сеянии нестабильности на Южном Кавказе
|Пашинян всё же примет участие в панельной дискуссии на тему безопасности на Южном Кавказе в рамках Мюнхенской конференции по безопасности
|Премьер-министр Никол Пашинян встретился с премьер-министром Ирака и президентом Иракского Курдистана
|Пашинян провел короткую встречу с Макроном
|СК Армении расследует факты издевательств над больными неврологического дома-интерната
|Президент Армении произвел кадровые перестановки в Минобороны
|С 22 февраля в Ереване стартует Фестиваль японского кино
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Армянский депутат на встрече с послом Латвии подняла вопрос о праве народа Арцаха на самоопределение
|Боррель: ЕС серьезно обеспокоен ограничениями на свободное передвижение и поставку товаров жизненной необходимости через Бердзорский коридор
|Делегация ВБ намерена посетить Гегаркуник, чтобы ознакомиться с последствиями военной агрессии Азербайджана
|Москва обвинила Вашингтон в подрыве усилий по армяно-азербайджанскому урегулированию
|В МККК ответили на обвинения из Азербайджана
|Азербайджан не скрывает своих территориальных притязаний на суверенные территории Армении
|Тротуары моста Победы в Ереване и первые полосы движения будут закрыты на протяжении нескольких месяцев
|Рубен Варданян отчитался за 100 дней пребывания в должности госминистра Арцаха
|Никол Пашинян не примет участия в мюнхенской панели по Южному Кавказу
|Оппозиционер: Анкара продолжит политику давления на Ереван
|Госдеп США: мир на Южном Кавказе - это то, над чем эта администрация продолжает работать
|Спикер ММ АР: Отправка миссии наблюдателей ЕС к армяно-азербайджанской границе может препятствовать процессу нормализации
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|Пашинян и Мишель в Мюнхене обсудили вопросы региональной безопасности
|Известный американский астронавт призвал бойкотировать конгресс астронавтики в Баку из-за азербайджанской агрессии против Армении
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