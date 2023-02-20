Понедельник, 20 Февраля 2023 18:09

АрмИнфо. Перед запуском новой миссии наблюдателей ЕС в Армении, замминистра иностранных дел РА Паруйр Ованнисян принял делегацию во главе с Командующим гражданской миссии Европейской службы внешних действий ЕС Стефано Томатом.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, встреча произошла в преддверии запуска новой миссии ЕС в РА.

Приветствуя делегацию, замминистра еще раз высоко оценил решение о размещении в Армении долгосрочной гражданской миссии ЕС, выразив готовность армянской стороны оказать максимальную поддержку в вопросах, связанных с ее бесперебойным началом и функционированием.

Обоюдно была подчеркнута важность размещения миссии для обеспечения безопасности людей на местах, стабильности на восточной границе Армении и в регионе.

Сегодня в Ехегнадзоре также состоялось официальное открытие штаба мониторинговой миссии ЕС (EUMA) в Армении, об этом сообщил посол Нидерландов в Армении Нико Схемерс.

Напомним, что 23 января с.г. Совет ЕС согласился сформировать новую гражданскую миссию Европейского Союза в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP).

Как говорилось в сообщении ЕС, цель Миссии - способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать условия, способствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС.

В состав гражданской миссии ЕС в Армении будет включено до 100 специалистов. На первые четыре месяца работы Миссии выделено более 8 млн евро. Первоначальный мандат EUMA будет действовать два года, а ее оперативный штаб будет находиться в Армении. Командующим гражданской операцией будет Стефано Томат, управляющий директор отдела гражданского планирования и поведения (CPCC) EEAS.

Депутат Европарламента от Франции Натали Луазо сообщила, что Европейский Союз разместит новую гражданскую миссию по мониторингу ситуации на армяно- азербайджанской границе 20 февраля с.г. В ее став войдут, в том числе 8 французских жандармов и 15 полицейских из Германии.

Напомним также, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 февраля с трибуны парламента, аргументируя причины развертывания в Армении новой миссии ЕС отметил, что Баку на многих западных международных площадках, пытаясь обосновать свою агрессию против Армении, заявляет о том, что премьер-министр РА, наращивая группировку российских войск у границ Азербайджана, в тандеме с армянскими ВС готовится осуществить агрессию против Азербайджана, и по этой причине Баку вынужден захватить высоты, чтобы уравновесить ситуацию. "Нам наши западные партнеры говорят, как так можно, вы хотите захватить земли Азербайджана, на что мы выступили с инициативой направить наблюдателей", - отметил премьер. Он добавил, что в отношениях с ОДКБ и ЕС нет никакого геополитического подтекста, есть политическая повестка, и конкретный вопрос, который официальный Ереван пытается решить.