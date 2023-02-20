Понедельник, 20 Февраля 2023 17:57

АрмИнфо. Новоназначенный посол США в РА Кристина Квин вручила копии верительных грамот главе МИД Армении Арарату Мирзояну.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, поздравив посла со вступлением на ответственную должность, Арарат Мирзоян указал на важность дальнейшего углубления армяно-американского партнерства в областях, представляющих взаимный интерес. В контексте продвижения повестки дня, основанной на общих демократических ценностях, была подчеркнута важность формата стратегического диалога Армения-США.

Мирзоян высоко оценил поддержку США, направленную на укрепление институционального потенциала РА и стимулирования демократических реформ правительства.

На встрече также были обсуждены вопросы, касающиеся региональной безопасности и стабильности.

Были упомянуты последние процессы в нормализации армяно-азербайджанских отношений, в том числе состоявшаяся в Мюнхене трехсторонняя встреча.

Армянская сторона высоко оценила усилия, прилагаемые США как в двустороннем формате, так и в качестве страны- сопредседателя Минской группы ОБСЕ в установлении долгосрочного мира в регионе.

Касаясь незаконной блокады Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана, Арарат Мирзоян подчеркнул, что азербайджанская сторона должна восстановить режим Бердзорского (Лачинского) коридора, установленный трехсторонней декларацией от 9 ноября 2020 года, без каких-либо предварительных условий.

Напомним, что в июле текущего года президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Кристины Квин на пост посла в Армении. Она сменит на этом посту Линн Трейси, которая уже командирована в Москву новым послам США в России.

Квин является карьерным дипломатом в ранге советника- посланника. Она работала заместителем главы миссии в посольстве США в Киеве, Украина. Ранее Квин работал советником-посланником по экономическим вопросам в посольстве США в Париже, Франция, и советником по экономическим вопросам в посольстве США в Бангкоке, Таиланд. И в Париже, и в Бангкоке она более года исполняла обязанности заместителя главы миссии. Она также работала советником по экономическим вопросам в посольстве США в Лондоне, в Совете национальной безопасности в Вашингтоне, в качестве директора по делам ЕС, Украины и Беларуси, была на дипломатической службе в посольстве США в Москве, в миссии США в ЕС в Брюсселе; и посольстве США в Маниле.