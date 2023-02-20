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 Понедельник, 20 Февраля 2023 17:55
Наира Бадалян

МИД НКР: преступная политика официального Баку, направленная на уничтожение народа Арцаха, даже спустя десятилетия не претерпела изменений

МИД НКР: преступная политика официального Баку, направленная на уничтожение народа Арцаха, даже спустя десятилетия не претерпела изменений

АрмИнфо. МИД Арцаха выступил с заявлением по случаю 35-летия национально-освободительной борьбы арцахских армян - Карабахского движения.

<Республика Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) отмечает сегодня 35-летие современного этапа национально-освободительной борьбы арцахских армян - Карабахского движения, борьбы, которая воплотила в себе коллективное стремление народа к восстановлению исторической справедливости, сохранению национального самосознания и достоинства, полной реализации своего неотъемлемого права жить свободно и развиваться на своей Родине. В ответ на многолетнюю дискриминационную политику Азербайджана народ Арцаха собрал всю свою волю и сплотился во имя идеи возрождения Арцаха и воссоединения с Арменией.

35 лет назад, 20 февраля 1988 года, состоялась внеочередная сессия Совета народных депутатов НКАО, на которой было принято решение о ходатайстве перед Верховными Советами Азербайджанской ССР и Армянской ССР о передаче автономной области из состава Азербайджана в состав Армении. Вопрос о присоединении Нагорного Карабаха к Армении был поставлен демократическим, парламентским путем, на основе народного волеизъявления, в строгом соответствии с действовавшим в то время законодательством СССР и общепризнанными нормами международного права.

Решение сессии, подтвердившее право арцахцев самим решать свою судьбу, ознаменовало нынешний этап карабахского движения и предопределило перспективы общественно- политического развития Нагорного Карабаха. Оно, по сути, стало предтечей Декларации о независимости НКР, принятой 2 сентября 1991 года в условиях новых исторических и политических реалий, созданных распадом СССР, и положило начало пути к государственной независимости Арцаха.

Данный акт всенародного волеизъявления арцахцев справедливо рассматривался как надежная гарантия спасения от проводившейся Азербайджаном десятилетиями политики дискриминации этнического армянского населения, которая в конечном счете должна была привести к его полному уничтожению. Последующие события подтвердили закономерность и правильность исторического выбора арцахцев. Спустя всего неделю после сессии областного Совета власти Азербайджана организовали чудовищные по своей жестокости погромы и убийства армян в Сумгаите и других городах Азербайджана, с распадом же СССР развязали полномасштабную войну против Арцаха. Преступная политика официального Баку, направленная на уничтожение народа Арцаха, даже спустя десятилетия не претерпела никаких изменений. Свидетельством тому являются военные агрессии 2016 и 2020 годов, непрекращающийся государственный терроризм в отношении арцахцев, продолжающаяся вот уже третий месяц транспортная и энергетическая блокада республики.

Невзирая на неимоверные трудности и испытания, народ Арцаха продолжает борьбу за свое свободное и независимое существование на исторической родине, реализуя тем самым право народов на самоопределение, закрепленное международным правом, в том числе Уставом ООН. Минувшие 35 лет со всей очевидностью продемонстрировали, что важнейшим условием решения национальных проблем является всенародное единство, консолидация нравственных и духовных сил Армении, Арцаха и Диаспоры, что позволяет противостоять самым серьезным вызовам времени.

Многолетней борьбой за национальное достоинство и право свободно распоряжаться своей судьбой на исторической родине, созданием демократического и жизнеспособного государства, арцахцы доказали, что заслуживают признания своей независимости международным сообществом.

В этот памятный день мы преклоняемся перед памятью всех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Арцаха, за общечеловеческие идеалы и ценности> - говорится в заявлении.

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