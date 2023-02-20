Понедельник, 20 Февраля 2023 17:53

АрмИнфо. Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба ВС Азербайджана Керим Велиев встретился с командующим Силами обороны Грузии Георгием Матиашвили, находящимся с официальным визитом в Баку.

Как сообщают азербайджанские СМИ, начальник Генерального штаба АР особо отметил важную роль встреч глав государств в развитии сотрудничества между Азербайджаном и Грузией. Было отмечено, что двустороннее сотрудничество в военной сфере, равно как и в других областях, развивается по восходящей линии.

В свою очередь Матиашвили выразил удовлетворение визитом в Азербайджан, отметил значимость подобных встреч и расширения взаимодействия в укреплении двусторонних отношений.

На встрече были подробно обсуждены вопросы обеспечения мира и безопасности в регионе, расширения сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной областях и другие темы, представляющие взаимный интерес.

Стороны провели обмен мнениями по перспективам развития двустороннего и трехстороннего сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Грузией, обсудили вопросы повышения интенсивности совместных учений и рабочих встреч.

В заключение грузинская делегация посетила Центр управления боем, где встретилась с личным составом и ознакомилась с созданными условиями.

Гостям был представлен брифинг о структуре, принципах работы и направлении деятельности центра.