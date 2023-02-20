Понедельник, 20 Февраля 2023 17:52

АрмИнфо. Танкисты военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении выполнят тактико-огневые упражнения стрельб (ТОУС) из вооружения современных танков Т-72Б на высокогорном полигоне Алагяз.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, экипажи поразят появляющиеся и движущиеся мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу условного противника, из пушки и пулемета танков, а также отработают ведение фланговой стрельбы.

Выполнение учебно-боевых задач будет осложнено динамично меняющейся мишенной обстановкой и сокращенным временем показа целей. За счет меньшего времени показа мишеней сокращается время прицеливания, возрастают темпы стрельбы. Также танкисты ЮВО выполнят задачи в сложных климатических условиях высокогорной местности в дневное и ночное время суток.

Данный метод характеризуется непредсказуемыми условиями выполнения упражнений и одновременным сочетанием огневых задач с использованием всего комплекса вооружения танка. Динамично меняющиеся тактическая и мишенная обстановка развивают у экипажа оперативную реакцию и способность действовать нестандартно при решении боевых задач.

Ранее танковые подразделения приняли участие в занятиях по экстремальному вождению боевых машин и маневрированию в горно-лесистой местности.

В конце месяца в рамках контрольных занятий танкисты выполнят задачи во взаимодействии с мотострелковыми подразделениями военной базы ЮВО.