Понедельник, 20 Февраля 2023 15:43

АрмИнфо.Министр обороны Армении Сурен Папикян встретился с директором Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности Министерства обороны США Джимом Харшем. Об этом сообщает МО РА.

Как сообщает пресс-служба МО РА, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся возможностей военно-технического сотрудничества.