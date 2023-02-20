Понедельник, 20 Февраля 2023 12:12

АрмИнфо. Двое военнослужащих ВС Армении погибли в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Сюникской области Армении.

Как сообщает пресс-служба МО РА, 19 февраля около 19:40 из-за схода лавины у села Хнацах автомобиль <УАЗ> Минобороны РА скатился в ущелье, в результате чего погибли военнослужащие-контрактники Зоранд Грантович Арзуманян и Зорак Самвелович Ераносян. <Двое военнослужащих с различными травмами доставлены в гарнизонный госпиталь.

Состояние травмированных военнослужащих оценивается как удовлетворительное, опасности для жизни нет. В крайне сложных метеоусловиях, пытаясь помочь другим военнослужащим подразделения, экипаж машины проявил самоотверженность для выполнения поставленной задачи>, - отмечается в сообщении МО РА.

19 февраля, в 19:40 на пульт управления МЧС по Сюникской области поступил сигнал о том, что у села Хнацах вследствие снежной лавины автомобиль сорвался в ущелье, и в автомобиле есть заблокированные пассажиры. На место происшествия выехало два боевых расчета пожарно-спасательной службы областного спасательного управления СС МВД. Спасатели вызволили из автомобиля троих пострадавших пассажиров, которые затем были госпитализированы в

медцентр города Горис, а также тело еще одного гражданина. Позже в медцентре сообщили, что один из пострадавших скончался.