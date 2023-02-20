Понедельник, 20 Февраля 2023 12:11

АрмИнфо. 35 лет назад в этот день началось карабахское движение. Если бы не движение, мы потеряли бы не только Арцах, но и Армению. Об этом говорится в послании госминистра Арцаха Рубена Варданяна по случаю 35-летия Карабахского Движения за выход из состава Советского Азербайджана и присоединение к Советской Армении.

<Сохранение Арцаха и чувство победы в первой Арцахской войне придали нам большую силу и уверенность, потому что эту победу, которая многим казалась невозможной, нам удалось сделать возможной. Благодаря движению мы поняли, что посредством борьбы можем предотвратить катастрофу потери Отечества. Народ Арцаха продолжает бороться за право жить свободной, независимой, достойной жизнью, за то, чтобы над нашими головами не нависла угроза этнической чистки и депортации со своей Родины. В ответ на это мы получили от соседнего Азербайджана войны, человеческие жертвы и тяжелые испытания, которые продолжаются в виде сегодняшней блокады и причиняемых нам трудностей>, - отметил Варданян. По его словам, несмотря на все испытания, воля сохранить Арцах армянским остается непоколебимой. Госминистр подчеркнул, что все те, кто обсуждают и пытаются решить судьбу Арцаха без него, так и не понимают, что в этот день 35 лет назад карабахцы взяли свою судьбу в свои руки.

<Мы заплатили за это решение очень дорогую цену. Многие наши самоотверженные герои отдали свои жизни, чтобы сохранить эту землю армянской, потому что они понимали исключительное значение Арцаха для сохранения армянской государственности и армянского мира. За эти 100 дней пребывания на посту Государственного министра и в обстановке тяжелой блокады я увидел для себя необычайно мощную силу народа Арцаха и понял, что эту силу мы получаем от той земли, на которой живем, где корни нашей национальной идентичности. Я почувствовал глубину наших корней и ту уникальную силу, которая исходит от них. И я теперь уверенно говорю, что даже если для достижения нашей цели потребуется еще 35 лет, это не должно нас остановить, разочаровать, увести от нашей цели. У нас достаточно воли и упорства, чтобы добиться своей цели, и никто не может отнять это у нас>, - резюмировал Варданян.

Карабахское движение - общественное движение в поддержку требования армянского населения НКАО о передаче области из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР (конец 1980-х - начало 1990-х гг.).

Ещё в 1987 году в Нагорном Карабахе и Армении был проведён массовый сбор подписей под требованием о передаче Нагорного Карабаха в состав Армянской ССР, который его организаторы назвали <референдумом>. 1 декабря делегация карабахских армян передала подписи, письма и требования в приёмную ЦК КПСС в Москве. Как утверждается в различных источниках, под обращением к советским властям было собрано 75 - 80 тыс. подписей. В январе 1988 года в Москву при содействии писателя Зория Балаяна и при активном участии Игоря Мурадяна направилась новая делегация карабахских армян, которая привезла с собой не только обращения карабахцев, но и 84 документа, касающихся истории, этнографии, экономики и культуры Нагорного Карабаха. Члены делегации встретились с заведующим приёмной ЦК КПСС А. Кригиным, кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС П. Н. Демичевым, заведующим подотделом межнациональных отношений ЦК КПСС В. А. Михайловым. Ещё одна делегация из Карабаха в начале февраля 1988 года вновь встречалась в Москве с В. А. Михайловым, а затем - с министром иностранных дел СССР

А. А. Громыко.

13 февраля 1988 года в Степанакерте был организован массовый митинг (одним из организаторов был Игорь Мурадян. Цель митинга - <требование о воссоединении НКАО с Арменией>. На следующий день поэтесса Сильва Капутикян выступила в поддержку карабахских армян на заседании Союза писателей Армении - одной из наиболее влиятельных общественных организаций республики. С 16 февраля до 2 марта митинг на центральной площади Степанакерта практически не прекращался.

20 февраля в Степанакерте на внеочередной сессии Совета народных депутатов Нагорно- Карабахской автономной области было принято решение <О ходатайстве перед Верховными Советами Азербайджанской ССР и Армянской ССР о передаче НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР>. В этот же день в Ереване прошёл первый митинг в поддержку ходатайства.

24 февраля первый секретарь Нагорно-Карабахского обкома партии Б. Кеворкян выступавший против выхода НКАО из состава Азербайджана был освобождён от своих обязанностей. Его преемником стал Г. Погосян, сразу же заявивший: мы будем добиваться самостоятельности. После принятия Советом Нагорно-Карабахской АО решения о выходе из состава Азербайджана атмосфера накалилась в Баку. 27-29 февраля в г. Сумгаит прошли армянские погромы.

1 марта в Степанакерте была создана общественно-политическая организация армян - комитет <Крунк> (<Журавль>), который возглавил

директор Степанакертского комбината стройматериалов Аркадий Манучаров. <Идеологической секцией> комитета руководил Роберт

Кочарян, секретарь парткома Степанакертской шелкопрядильной фабрики. Размик Петросян, директор Степанакертского стадиона им. Шаумяна, занимался организацией народных дружин (впоследствии он стал первым начальником штаба добровольческих отрядов самообороны Карабаха).