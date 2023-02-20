Понедельник, 20 Февраля 2023 12:09

АрмИнфо.Родные и близкие 15 военнослужащих, погибших в результате пожара в воинской части инженерно- саперной роты в селе Азат Гегаркуникской области, 20 февраля собрались перед зданием правительства Армении, требуя проведения должного следствия в целях установления всех причин произошедшего.

Ранее с аналогичным требованием они собрались у здания Министерства обороны РА, однако, не веря официальной версии инцидента, участники акции собрались сегодня перед зданием кабмина, требуя проведения грубого и всестороннего расследования. Вместе с ними у здания правительства находится и адвокат Норайр Норикян.

Напомним, что в результате пожара было уволено практически все командование пятого армейского корпуса, некоторые ответственные лица уже имеют статус обвиняемых, в том числе, и капитан Егише Акопян, из-за действий которого и вспыхнул пожар.

Один из участников акции рассказал журналистам о намерениях родных погибших солдат встретиться с премьер-министром РА Николом Пашиняном, чтобы получить ответы на поднятые в ходе заседания правительства РА вопросы. <Речь, в частности, идет о том, откуда поступила информация, озвученные в ходе заседания, кто ее представил, и почему после этой информации спустя месяц была представлена полярно противоположная информация. Очевидно, что родители представят свое недоверие и подозрения по поводу официальной версии, выдвинутой органом предварительного следствия>, - отметил протестующий, добавив, что родители, в конце концов, хотят знать все обстоятельства гибели свих сыновей. Ожидается, что на встречу будет делегирован один из родителей каждого из погибших военнослужащих.

Отметим, что в ходе предварительного следствия установлено, что 19 января 2023г. после полуночи офицер инженерно- саперной роты N-й воинской части МО РА в нарушение установленного порядка, в доме N20 по первой улице села Азат Гегаркуникской области попытался растопить печь бензином, в результате чего в казарме возник пожар. Из-за отсутствия надлежащих мер противопожарной защиты находившиеся в убежище военнослужащие не только не имели возможности потушить его, но и, при отсутствии запасного выхода, не смогли сломать железные решетки, прикрепленные к окнам. В результате 15 солдат срочной службы роты погибли, а офицер и четверо военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести.