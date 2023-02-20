Понедельник, 20 Февраля 2023 12:08

АрмИнфо. 20 февраля с 8 утра восстановлена подача газа на все АГНКС, сообщает пресс-служба компании "Газпром-Армения".

Поставки газа из России в Армению были временно прекращены 18 февраля из-за закупорки магистрального газопровода "Северный Кавказ - Закавказье".

Сообщалось, что в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций и обеспечить надежное и бесперебойное газоснабжение остальных потребителей газа, с 11:00 18 февраля подача газа на ряд КПГ, действующих на территории РА, будет прекращена на срок, установленный Комиссией>, - говорится в сообщении компании.

При этом, чтобы не нарушать работу автотранспорта, будет продолжено газоснабжение всех оставшихся газозаправочных станций (список прилагается).