Понедельник, 20 Февраля 2023 12:08

АрмИнфо.20 февраля 1988 года вошел в историю армянского народа как переломный и решающий день. Об этом говорится в послании президента Республики Арцах Араика Арутюняна по случаю Дня возрождения, отмечаемого 20 февраля.

<Этот день стал символом возрождения нашего национального духа, единства и сплочения всего армянства и был ознаменован как День возрождения Арцаха. В этот день состоявшаяся в Степанакерте внеочередная сессия областного совета НКАО приняла историческое решение, придавшее юридическую силу многолетней борьбе арцахцев за защиту своих прав и свобод, национального достоинства. Мы объявили о своей решительной и непоколебимой воле жить свободно и независимо на родной земле, самостоятельно распоряжаться своей судьбой>, - говорится в послании Арутюняна, которое распространила пресс-служба главы государства.

Арутюнян подчеркнул, что спустя 35 лет решение арцахцев остается неизменным, дух - не сломлен, путь - неизменен. <Народ Арцаха, более двух месяцев находящийся в блокаде, своей стойкостью и решимостью доказал, что является хозяином принятого им решения, хозяином избранного им пути и земли своих предков, которая всегда была и должна быть армянской. Мы глубоко благодарны и признательны всем тем, кто находится с нами на этом нелегком пути, всем нашим соотечественникам в Армении и Диаспоре, верным друзьям Арцаха в разных уголках мира, которые своей поддержкой придают нам неисчерпаемые силы в нашей борьбе за защиту общечеловеческих ценностей, фундаментальных норм и принципов демократии. Склоняю голову перед светлой памятью всех погибших, отдавших свою жизнь за святое дело защиты Родины. Они всегда с нами, рядом с нами и ведут нас по пути построения будущего Арцаха. Мы обязаны сделать все, чтобы заветные мечты и цели наших героев стали реальностью. Дай Бог нашему народу мира, сил и энергии, крепкой веры и надежды, чтобы мы смогли достойно преодолеть все испытания и осуществить общенациональные планы и мечты>, - подчеркивается в послании.