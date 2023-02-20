Понедельник, 20 Февраля 2023 12:06

АрмИнфо. Содокладчики Парламентской Ассамблеи Совета Европы по мониторингу выполнения Арменией своих обязательств перед ПАСЕ Киммо Килюнен и Бориана Оберг накануне провели встречу с губернатором Гегаркуникской области РА Кареном Саркисяном, в ходе которой им был представлен ущерб, нанесенный азербайджанской агрессией 13-14 сентября 2022 года.

Об этом говорится в сообщении губернатора на его странице в Facebook. <19 февраля принял в зале мэрии Вардениса Киммо Килюнен из Финляндии и Бориану Оберг из Швеции, прибывших в Гегаркуник с ознакомительной миссией. Вице-спикер Национального Собрания РА Рубен Рубинян и депутат НС Владимир Варданян представили ущерб, нанесенный азербайджанской агрессией 13-14 сентября 2022 года>, - отметил Карен Саркисян.

Он добавил, что затем сопровождал группу по установлению фактов в поселках Сотк и Кутакан, где содокладчики оценили нанесенный ущерб и уже проведенные восстановительные работы.