Понедельник, 20 Февраля 2023 12:04

АрмИнфо.Безопасность и свободное перемещение людей, транспортных средств и грузов по Бердзорскому коридору должны быть восстановлены. Об этом в ответном письме на имя председателя комиссии Национального Собрания Армении по правам человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян сообщила глава отдела Европейской службы внешних связей Дорота Длоучи-Сулига.

<Я оповестила председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен об инциденте, эмоциональном и психологическом насилии со стороны группы азербайджанцев в отношении 19 армянских детей, возвращающихся в Арцах. В частности, я упомянула, что 10-15 азербайджанцев с закрытыми лицами ворвались в автобус с детьми, подвергли их психологическому террору и открыто озвучивали угрозы в их адрес. Азербайджанцы вели видеосъемку данного инцидента, где видны испуганные лица армянских детей, намеренно распространив видеозапись в социальных сетях, тем самым осуществив еще один шаг к геноцидальной политике в отношении этнических армян>, - написала Товмасян на своей странице в Facebook.

По ее словам, основываясь на том, что действия группы азербайджанцев грубо нарушают положения Конвенции ООН о правах ребенка, она попросила Урсулу фон дер Ляйен предпринять конкретные шаги по наложению санкций на политическое руководство Азербайджана, отдавшее такой приказ. <В ответ я получила письмо от руководителя отдела Европейской службы внешних связей Дороты Длоучи-Сулига, которая уверяет, что прекрасно осведомлена об инциденте. <Мы по-прежнему в равной степени обеспокоены лишениями, которые причинены местным жителям продолжающимися ограничениями на свободное передвижение, а также гуманитарными последствиями>, - заявила глава отдела Европейской службы внешних связей.

Она добавила, что с начала декабря 2022 года мобилизованы все дипломатические усилия для достижения разрешения данной ситуации. <Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, а также специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар находятся в постоянном контакте с властями Армении и Азербайджана. Мы продолжаем настаивать на том, чтобы безопасное передвижение людей, транспортных средств и грузов по Бердзорскому коридору должны быть восстановлены в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года. Мы разделяем вашу обеспокоенность и продолжим наши усилия по поиску своевременного и мирного разрешения ситуации>, - заключилa глава отдела Европейской службы внешних связей.