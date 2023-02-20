Понедельник, 20 Февраля 2023 11:58

АрмИнфо.Соединенные Штаты, крайне заинтересованные в вытеснении России из Закавказья, опасаются ответственности за реализацию договоренностей. Подобного мнения придерживается кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов.

Эксперт напомнил, что на полях ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, государственного секретаря США Энтони Блинкена и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В этом ключе он обратил внимание, что еще год назад Россия впервые за 20 лет отказалась участвовать в форуме в столице Баварии, а в 2023 году о таком участии уже не могло идти и речи.

По сути, продолжил Маркедонов, Мюнхенская конференция превратилась в политическую демонстрацию единства коллективного Запада перед лицом <российской угрозы>. Эксперт считает, что этот общий контекст не мог не наложить отпечатка и на восприятие переговоров американского госсекретаря с азербайджанским и армянским лидерами. Однако, по его словам, для понимания всей <цветущей сложности> проблемы не следует ограничивать ее анализ одними лишь контекстами. Как не следует и искать новизны там, где ее нет.

<Надо отдавать себе отчет в том, что США не новичок в деле армяно-азербайджанского урегулирования. И тема заключения мирного договора возникла в повестке Вашингтона не вчера. 7 ноября 2022 года Блинкен организовал прямые переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова в резиденции Блэр-Хаус <для содействия прогрессу в направлении достижения долгосрочного мирного соглашения>. И дело даже не в том,

что после начала СВО на Украине США и Россия перестали координировать свои усилия, как сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Штаты (наряду с Москвой) проводили переговоры представителей конфликтующих сторон во время второй карабахской войны 2020 года. Да и если покопаться тщательно, то можно вспомнить про переговоры в Ки-Уэсте (Флорида) в далеком 2001 году. Поэтому нет оснований представлять американскую активность, как неофитство. Для США Кавказ всегда имел значение, пускай и не столь важное, как для России>, - отметил политолог.

При этом эксперт констатировал, что повестка мирного договора - не нечто такое, что жестко противопоставляет подходы Москвы и Вашингтона. В этом ключе он отметил, что на пленарной сессии дискуссионного клуба <Валдай> в октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил: <Вопрос урегулирования, о мирном договоре: наша позиция заключается в том, что этот мирный договор, конечно, нужен. И мы поддерживаем мирное урегулирование, так же, как и делимитацию границы и полное урегулирование пограничного вопроса - мы за это>. <Различия начинаются с нюансов. Для Москвы мирный договор­финал усилий по демаркации, делимитации, компромиссов по Нагорному Карабаху, разблокированию транспортных коммуникаций. Штаты бы были готовы ускорить подписание некоей <окончательной и фактической бумажки>, которая подвела бы черту под конфликтом. И: под военным присутствием России в Армении и в непризнанной НКР. Будет мир, к чему иностранные державы в регионе. Такова примерно логика>, - отметил он.

При этом Маркедонов указал на острые проблемы, которые возникают между сторонами. Эксперт констатировал, что саму бумагу подписать не так уж сложно.

<Вопрос в выполнении ее условий. И поэтому Штаты, крайне заинтересованные в вытеснении России из Закавказья, опасаются ответственности за реализацию договоренностей. Ведь в случае ухода Москвы им придется выслушивать постоянные склоки Еревана и Баку, взаимные жалобы и попытки <дать окончательный ответ> с кем Вы, мастера-американцы. Этой <добавленной стоимости> в Вашингтоне хотели бы по минимуму. И поэтому неслучайно Блинкен, с одной стороны, сказал про <историческую возможность> для Армении и Азербайджана заключить мир, а с другой намекнул на необходимость совместных действий с <друзьями> Америки и:. <с другими международными партнерами>. Адресов и явок этих <других> госсекретарь предпочел не называть:.>, - считает политолог.