Понедельник, 20 Февраля 2023 10:35

АрмИнфо. Правящий в Армении режим продолжает последовательно обесценивать праведную борьбу армянского народа, намеренно дискредитируя героев-победителей, последовательно ослабляя армянскую армию, подрывая национальное единство и притупляя бдительность страны к противостоянию внешним угрозам лживыми миролюбивыми тезисами.

Об этом говорится в послании третьего президента РА Сержа Саргсяна по случаю Дня возрождения Арцаха и 35-летия карабахского движения, текст которого распространил офис третьего президента РА.

Согласно посланию, карабахское движение положило начало возрождению Арцаха и остановило истребление части армянского народа, веками жившего в свой колыбели. <35 лет назад по требованию армян Нагорно- Карабахской автономной области (НКАО) в повестку было вынесено законное и справедливое требование о выходе области из состава Азербайджанской ССР и вхождении в состав Армянской ССР. 20 февраля 1988 года внеочередная сессия Совета народных депутатов НКАО 20-го созыва приняла решение, закрепившее волю народа Арцаха к свободному самоопределению. Это был поистине переломный момент в жизни армянского народа, историческое и политическое значение которого неоспоримо>, - подчеркнул третий президент РА.

Он добавил, что многие армяне Арцаха, матери- Армении и Диаспоры, считающие защиту Родины величайшей добродетелью, объединились для реализации общенациональной цели, и это увенчалось успехом. <Карабахское движение, превратившееся в национальное пробуждение, является одним из ключевых событий в нашей истории. Славная победа в национально- освободительной борьбе 1994 года были, прежде всего, выражением достоинства армянского народа, права жить свободно, независимо и безопасно на своей Родине. Эти годы были одними из самых тяжелых, самых ответственных, но и самых почетных лет в моей жизни, и в жизни многих моих друзей. Мы знали, за что боролись, организуя самооборону Арцаха, за что жертвовали свои молодые годы, за что вместе с нами проходили невзгоды наши семьи. Мы видели армяноненавистнические амбиции и дискриминационное отношение руководства Азербайджана, имея на глазах полное обезлюдивание другого автономного образования в составе Азербайджана - армянской Нахичевани, и были полны решимости ни в коем случае не допустить повторения этого в Арцахе>, - отметил Саргсян.

Он напомнил, что на мирное и законное требование народа, последовал ответ Азербайджана этническими чистками в Сумгаите, Баку и других городах Азербайджана и населенных пунктах Северного Арцаха, который осуществил подлое и гнусное насилие над армянами, совершая массовые убийства и депортации.

<На такую же участь были обречены арцахские армяне, если бы они не выиграли в навязанной им войне. Агрессивный Азербайджан встретил ответный удар со стороны Армении и Арцаха. Слава и честь всем храбрецам, совершившим ту победу, низкий поклон бессмертной памяти всех наших героев, павших мученической смертью за Родину. Нагорно-Карабахская Республика, провозгласившая свою независимость в 1991 году, начала процесс государственного строительства и развивалась как современное и демократическое государство. К сожалению, Азербайджан, не смирившись как с тяжелым поражением, понесенным в 1994 году, так и с неудачей в апрельской четырехдневной войне 2016 года, воспользовался удобным моментом и, деструктивной политикой антинациональных сил, захвативших власть в Армении, в 2020 году начал новую войну, которая завершилась подписанием документа о капитуляции 9 ноября>, - отметил третий президент РА.

Он также констатировал, что за последние несколько лет достижения карабахского движения были растрачены, значительная часть освобожденных территорий Арцаха в первой победоносной войне передана врагу, убито более пяти тысяч молодых людей, десятки из них до сих пор находятся в плену, будущее Арцаха и Республики Армения поставлено под угрозу, враг беспрепятственно оккупировал территории в приграничных населенных пунктах Армении, национальное пробуждение обернулось национальным разочарованием, а для некоторых - и отчаянием.

<Юбилей карабахского движения - еще один повод пробудить наше обновленное национальное самосознание. Это самосознание стало мощной силой 35 лет назад даже в самых сложных и, казалось бы, безвыходных ситуациях, и мы победили с помощью национального единства. Никто из нас, считающих себя частью нации, не имеет права отчаиваться, сворачивать с пути борьбы, как это происходит сегодня с осажденным, переживающим лишения, но непоколебимым в своем решении жить свободно и независимо Арцахом. Три с половиной десятилетия назад дорога в Лачин также была закрыта, но с вашей непоколебимой волей и мужеством, при поддержке всех армян дорога жизни была открыта. Уверен, что так будет и на этот раз, потому что борьба Арцаха по-прежнему остается борьбой за достоинство всех армян, которую мы, как и прежде, обязаны поддерживать как нация. Эта борьба - это борьба не на жизнь, а на смерть за сохранение армянской государственности, нашего бытия, идентичности, из которой мы вынуждены выйти победителями>, - говорится в послании третьего президента РА