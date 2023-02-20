Понедельник, 20 Февраля 2023 10:30

АрмИнфо.Советник госминистра Арцаха Артак Бегларян отреагировал на высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева на Мюнхенской конференции по безопасности и обвинил последнего во лжи.

"На Мюнхенской конференции по безопасности по Арцаху азербайджанский диктатор Алиев вновь выступил с ложными заявлениями, в ответ на это: 4 резолюции ООН в 1993 г. призывали обе стороны прекратить боевые действия, но Азербайджан не выполнил резолюции и продолжил боевые действия;

Они признали нагорно-карабахские силы стороной конфликта, но не Армению;

В официальных документах советско-азербайджанского правительства было указано, что лишь 17 мечетей находились на территориях под контролем Арцаха, а Алиев говорит, что их было 67; Мы намеренно не разрушали ни одной мечети, даже Шушинскую восстановили и, как и церкви, сохранили сколько могли", - отметил Бегларян, пообещав представить остальные доказательства позже.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что во время общения с американскими партнерами и партнерами из Евросоюза, а также по итогам трехсторонней встречи с премьер­министром Пашиняном, организованной госсекретарем Блинкеном, стало ясно, что есть общее понимание того, что необходим двухвекторный подход к ситуации в регионе.

<Во-первых, это вектор мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. Во-вторых, это связь Азербайджана с армянским населением Карабаха. Таким образом, это двухвекторное решение фактически отделяет наши переговоры с Арменией от наших внутренних вопросов, таких как общение с армянами в Карабахе. С нашими международными партнерами было согласовано, что будут обсуждаться права и гарантии армянского меньшинства в Карабахе. Мы готовы к этому.

Но с теми представителями армянской общины, которые жили, которые родились и всю жизнь прожили в Карабахе. А не с тем человеком, который был экспортирован из России, чтобы занять руководящую должность в Карабахе>, - добавил Алиев.

В Мюнхене Алиев также обвинил армянскую сторону в якобы разрушении мечетей, правда забыл упомянуть, что именно армянскими усилиями в Шуши была отреставрирована иранская мечеть. Касаясь мирного договора с Арменией, он отметил, что главный вопрос заключается в том, что мирное соглашение должно быть составлено на основе международных норм и принципов. <Три дня назад мы получили новые предложения из Армении. Мы их изучаем. На первый взгляд, в позиции Армении есть подвижки, но этого недостаточно>, - сказал он. Алиев также рассказал о том, что Баку официально предложил создать <контрольно-пропускные пункты> на границе с Арменией. По его словам, до этого данная инициатива была доведена по неофициальным каналам.

По мнению Алиева, такие КПП могут быть созданы также по обе стороны от <зангезурского коридора>, а также в <Лачинском районе>. <Конечно, я еще раз изложил свою позицию. Главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы. Была представлена позиция Азербайджана также и по этому вопросу. Три дня назад мы получили ответные предложения Армении на наши предложения. Сейчас мы их изучаем>, - отметил он.