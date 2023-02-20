Понедельник, 20 Февраля 2023 09:52

АрмИнфо.Президент Сердар Бердымухамедов встретился в воскресенье, 19 февраля, с заместителем председателя Кабинета министров Объединенных Арабских Эмиратов, министром по делам Аппарата президента ОАЭ Шейхом Мансуром бин Зайед Аль Нахайяном.

Глава Туркменистана государства приветствовал прибывшего с рабочим визитом высокопоставленного гостя в Международном аэропорту Ашхабада, украшенном по этому поводу Государственными флагами двух стран.

В ходе состоявшейся беседы было отмечено, что прошедшие в ноябре прошлого года в ОАЭ туркмено-эмиратские переговоры в верхах стали новым витком в развитии традиционно дружественного и братского диалога двух государств, расширении сотрудничества на взаимовыгодной и равноправной основе.

Шейх Мансур бин Зайед Аль Нахайян также отметил значение официального визита лидера нации, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, 11-12 февраля текущего года.

Подчёркивалось, что регулярные переговоры на высшем уровне между двумя странами подтверждают приверженность сторон к взаимовыгодному сотрудничеству.

Речь шла также о том, что выгодное географическое расположение Туркменистана и создание благоприятного инвестиционного климата в стране привлекают представителей зарубежного бизнеса, в том числе из стран Ближнего Востока. В данном контексте наращиваются двусторонние взаимовыгодные связи в торгово-экономической и топливно-энергетической сферах, строительстве социальных объектов и др.

В последние годы в Туркменистане ведется формирование многовекторной транспортной системы, расширяется инфраструктура морской транспортной сети, ведется масштабное строительство новых автомобильных, воздушных и железнодорожных транспортных центров и коридоров.

Так, Международный морской порт Туркменбаши является одним из крупнейших транспортных центров международного значения в направлениях Восток-Запад и Север-Юг и вписывается в перспективы создания логистических цепочек с портами ОАЭ.

Как отмечалось в ходе встречи, в числе основных направлений партнёрства – реализация совместных проектов, которые могут стать движущей силой экономического сотрудничества и открыть новые возможности для привлечения инвестиций, создания инновационных производств, взаимодействия в банковско-финансовой сфере.

