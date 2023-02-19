Воскресенье, 19 Февраля 2023 23:50

АрмИнфо. Присутствие и деятельность Рубена Варданяна в Республике Арцах является внутренним делом Арцаха и ни в коем случае не могут быть предметом обсуждения правительства Азербайджана. Об этом в комментарии "Арцахпресс" сообщила пресс-секретарь президента Республики Арцах Лусине Аванесян, ссылаясь на высказывания президента Азербайджана в отношении государственного министра Республики Арцах Рубена Варданяна.

«Арцах – родина всех армян, независимо от места их рождения. Поэтому каждый армянин волен приехать на свою родину и осуществлять здесь легальную деятельность. Президент Азербайджана, обоснованно подозреваемый в совершении или руководстве многочисленными военными, коррупционными и другими преступлениями, который в настоящее время непосредственно руководит террористической операцией по окружению 120 тысяч армян, в очередной раз говоря в Мюнхене об удалении Рубена Варданяна из Арцаха, пытается узаконить изоляцию Арцаха от Армении и всего мира преступностью», - заявила Аванесян.