Суббота, 18 Февраля 2023 15:48

АрмИнфо.Поставки газа из России в Армению временно прекращены из-за закупорки магистрального газопровода "Северный Кавказ - Закавказье"

Как сообщает пресс-служба "Газпром-Армения", в Ставропольском крае Российской Федерации 14 февраля с 16:00 был частично закупорен

транзитный магистральный газопровод <Северный Кавказ-Закавказье>, питающий Грузию и Республику Армения, в связи с чем значительно снизились суточные объемы подачи природного газа в Армению.

<Принимая во внимание перебои и недостаточное количество природного газа, импортируемого из Российской Федерации, технических условий получения газа с Абовянского подземного газохранилища (закачки его в сеть газоснабжения), ЗАО <Газпром Армения>, руководствуясь решением Комиссии по регулированию общественных услуг № 95 утвержденных правил), в соответствии с правовыми нормами, предусмотренными пунктом

2.8, подпунктом <а> пункта 5.5 и пунктом 5.5.1, сообщает, что в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций и обеспечить надежное и бесперебойное газоснабжение остальных потребителей газа, с 11:00 18 февраля подача газа на ряд КПГ, действующих на территории РА, будет прекращена на срок, установленный Комиссией>, - говорится в сообщении компании.

При этом, чтобы не нарушать работу автотранспорта, будет продолжено газоснабжение всех оставшихся газозаправочных станций (список прилагается).