Суббота, 18 Февраля 2023 15:39

АрмИнфо.Выселенные из бывшего здания Министерства обороны Армении граждане вторую ночь проводят на улице в холодных зимних условиях.

Люди вторую ночь проводят у бывшего здания Минобороны Армении, поскольку им некуда идти. Они установили палатки и разжигают костры, чтобы не замерзнуть. У здания также дежурят полицейские, которые перекрыли входы в здание, которое перешло на баланс Комитета госдоходов.

По этому случаю сегодня с заявлением выступил и офис Омбудсмена Армении.

<Утром 17 февраля группа быстрого реагирования Защитника прав

человека посетила людей, проживающих в бывшем здании Минобороны.

Жители изложили представителям Омбудсмена свои заботы и проблемы, в

том числе вопросы, связанные с их местом жительства и жилищными

условиями.

Зафиксированные проблемы и жалобы лиц были обобщены в аппарате Омбудсмена, и соответствующее письмо было направлено в Министерство труда и социальных дел.

Поздно вечером был совершен еще один визит под руководством исполняющего обязанности ЗПЧ. Жители бывшего здания Минобороны сообщили, что не могут установить палатку. Представители офиса Омбудсмена ознакомились с проблемами на месте, вопрос установки палатки обсуждался с представителями Полиции.

В результате была достигнута договоренность, разрешить людям установить временные палатки>, - говорится в сообщении офиса Омбудсмена.

Отметим, что 16 февраля рано утром к бывшему зданию МО прибыли несколько автобусов с полицейскими, которые выселили жильцов дома - около 200 семей, которые заселились в здание ввиду того, что им больше некуда идти. Среди самозаселившихся жильцов беженцы из Арцаха, добровольцы, несущие службу на границе, родители погибших на войне.

Решением правительства бывшее здание Министерства обороны на трассе Ереван-Аштарак было отчуждено от оборонного ведомства и передано Комитету госдоходов для дальнейшей продажи. Несколько недель назад в здании отключили электричество. Добавим, что правительство не предпринимает каких-либо усилий, для решений этих семей, лишившихся домов, в том числе и из-за азербайджанской агрессии.