Суббота, 18 Февраля 2023 14:34

АрмИнфо.В Мюнхене состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем.

Как сообщает пресс-служба Алиева, на встрече были проведены обсуждения вокруг нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, переговоров по мирному договору и Брюссельского мирного процесса.

Алиев отметил, что Азербайджан поддерживает Брюссельский мирный процесс.

В свою очередь Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз продолжит усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в переговорах по мирному договору, обеспечении стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями о деятельности миссии Европейского Союза в Армении.

Отметим, что Россия не однократно упрекала Армению в том, что в рамках предложений Брюсселя, Ереван согласился нормализовать отношения с Баку на основе Алма-Атинской декларации от 1991 года без каких либо оговорок. В Москве напомнили, что этим документом <Нагорный Карабах признается в составе Азербайджана>.