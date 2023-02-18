Суббота, 18 Февраля 2023 12:50

АрмИнфо.Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

<Рада была встретиться с премьер-министром Николом Пашиняном. ЕС является преданным партнером Армении.

На следующей неделе Евросоюз направит миссию численностью в 100 человек, способствующую миру и стабильности.

Мы приветствуем прогресс, достигнутый в проведении демократических

реформ, и будем и далее развивать потенциал нашего Экономического

инвестиционного плана>, - написала фон дер Ляйен в своем микроблоге в

Twitter.

Напомним, что 23 января с.г. Совет ЕС согласился сформировать новую гражданскую миссию Европейского Союза в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP).

Как говорилось в сообщении ЕС, цель Миссии - способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать условия, способствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС. В состав гражданской миссии ЕС в Армении будет включено до 100 специалистов. На первые четыре месяца работы Миссии выделено более 8 млн евро. Первоначальный мандат EUMA будет действовать два года, а ее оперативный штаб будет находиться в Армении. Командующим гражданской операцией будет Стефано Томат, управляющий директор отдела гражданского планирования и поведения (CPCC) EEAS. Депутат Европарламента от Франции Натали Луазо сообщила, что Европейский Союз разместит новую гражданскую миссию по мониторингу ситуации на армяно­азербайджанской границе 20 февраля с.г. В ее став войдут, в том числе и 8 французских жандармов

Напомним также, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 февраля с трибуны парламента, аргументируя причины развертывания в Армении новой миссии ЕС отметил, что Баку на многих западных международных площадках, пытаясь обосновать свою агрессию против Армении, заявляет о том, что премьер-министр РА, наращивая группировку российских войск у границ Азербайджана, в тандеме с армянскими ВС готовится осуществить агрессию против Азербайджана, и по этой причине Баку вынужден захватить высоты, чтобы уравновесить ситуацию. "Нам наши западные партнеры говорят, как так можно, вы хотите захватить земли Азербайджана, на что мы выступили с инициативой направить наблюдателей", - отметил премьер. Он добавил, что в отношениях с ОДКБ и ЕС нет никакого геополитического подтекста, есть политическая повестка, и конкретный вопрос, который официальный Ереван пытается решить.