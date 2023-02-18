Суббота, 18 Февраля 2023 11:54

АрмИнфо.Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, что и впредь будет поддерживать Армению и премьер- министра республики Никола Пашиняна.

Основная часть выступления Макрона была посвящена событиям вокруг, однако президент Франции коснулся также ситуации на Южном Кавказе.

<Наша задача сегодня - объяснить, дать понять, что Россия - это сила, сеющая нестабильность и хаос, что она делает не только в Украине, но и на Кавказе, на Ближнем Востоке, в Африке, в последнем случае с вмешательством группы <Вагнер>.

Как мы можем верить, что вызовы Кавказа сможет преодолеть неоколониальная Россия, которую я описал ранее? Я говорю это в присутствии моего друга, премьер-министра Никола Пашиняна, которого мы будем поддерживать и впредь, с которым мы будем действовать и в дальнейшем>, - сказал Макрон, передают СМИ.