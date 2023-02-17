Пятница, 17 Февраля 2023 20:45

АрмИнфо. На полях Мюнхенской конференции по безопасности премьер- министр Армении Никол Пашинян встретился с премьер-министром Ирака Мохаммедом Шиа Суданом.

Как сообщает пресс-служба правительства, собеседники подчеркнули развитие армяно-иракских отношений в различных направлениях, в том числе политическом и экономическом. В этой связи стороны подчеркнули необходимость углубления торгово-экономических связей между двумя странами, расширения и укрепления сотрудничества между деловыми кругами.

Достигнута договоренность организации в ближайшее время заседания армяно-иракской межправительственной комиссии, в ходе которого будут намечены дальнейшие шаги и совместные планы. Было отмечено взаимовыгодное сотрудничество на международных площадках.

Сегодня же состоялась встреча Пашиняна с президентом Иракского Курдистана Нечирваном Барзани. Собеседники подчеркнули постоянное развитие торгово-экономического сотрудничества и отметили, что объем двустороннего товарооборота растет из года в год. В этом контексте был сделан акцент на расширении и углублении деловых связей. Состоялся обмен мнениями и по другим темам регионального значения.