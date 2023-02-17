Пятница, 17 Февраля 2023 19:18

АрмИнфо.Правоохранительными органами Армении задержаны директор ГНКО "Неврологический дом-интернат" города Варденис, а также врач- психиатр, санитар и медсестра того же заведения. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РА.

Согласно материалам следствия, в результате проведенных исследований по фактам злоупотреблений в ГНКО выяснилось, что больные не полностью обеспечивались продуктами питания, из меню подавались только хлеб и суп без мяса. Часть работы, которая входит в обязанности санитарных врачей, работников столовой, выполнялись самими пациентами. Более того, некоторые из них использовались в качестве рабочей силы для очистки хлевов, принадлежащих директору клиники или его родственникам. Согласно сообщению СК, больные дома-интерната также подвергались пыткам.

Помимо дел, связанных с больными, директор через свою старшую сестру потребовал и получил деньги от группы сотрудников для повышения ставок зарплаты. Более того, директором в качестве стоматолога был нанят человек, который ни разу в своей жизни не удалял и не лечил зубы и не имел соответствующей квалификации. Указанное лицо до сих пор продолжает работать и получает зарплату.

По выявленным нарушениям возбуждено уголовное дело. Для выяснения всех обстоятельств дела были приняты неотложные следственные, административные, а также оперативно-розыскные мероприятия. В частности, в ходе осмотра палат дома-интернета, был выявлен пациент, привязанный металлической цепью к батарее отопления, а руки и ноги другого пациента были связаны по углам кровати.

На основании обоснованного подозрения в совершении преступления были задержаны директор клиники, врач-психиатр, санитар и медсестра. В ходе следствия были получены предварительные данные о том, что указанные действия в отношении проживающих в пансионате производились по указанию врача-психиатра, о чем было известно и директору. Расследование продолжается. -