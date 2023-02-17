Пятница, 17 Февраля 2023 19:03

АрмИнфо.При поддержке Посольства Японии в Армении с 22 февраля по 4 марта в Ереване и других городах страны пройдет XVI фестиваль японского кино.

Как говорится в сообщении диппредставительства Японии, фильмы будут показаны на японском языке с армянскими, английскими и русскими субтитрами. Показы пройдут в кинотеатрах Еревана, Эчмиадзина, Гюмри и Армавира.

В частности, открытие кинофестиваля ознаменуется показом фильма <Самурай и кошка> (реж. Такэси Ватанабэ, Ёситака Ямагути, 2014) в Ереване в кинотеатре <Москва> 22 февраля, в 18:45. Этот же фильм 24 февраля, в 15:00, покажут в Эчмиадзине - в кинозале мэрии.

Картину <Судьба: история Камакуры> (реж. Такаси Ямадзаки, 2017) армянские зрители получат возможность посмотреть 4 марта, в 18:30, в кинотеатре <Москва>, 28 февраля, в 16:00 - в Доме культуры Армавира и 2 марта, в 18:30, в кинотеатре <Октябрь> в Гюмри.

Закроет фестиваль японский анимационный танцевальный фильм режиссера Наоки Мияхары <Поп и Кью> (2016), показ которого состоится 4 марта, в 14:00 в кинотеатре <Москва>.

Вход свободный.