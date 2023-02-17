Пятница, 17 Февраля 2023 19:02

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 20 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 11, 13, 15, 15а, 18 на пр. Саят-Нова, абоненты-жильцы жилых домов 50, 52 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2/4-2/22 на улице Бабаяна, жилые дома 14, 14/1, 16 на улице Чолакяна, жилые дома 2/10, 6/2, 10/2 на улице Улнеци, жилые дома 9, 10, 10а в 1-ом квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), школа N69 жилые дома 14/5, 14/8 на улице С.Таронца, частные дома на улице и переулке С.Таронца, частные дома на улицах О.Овсепяна, Араратяна, частные дома на 1-ом, 2-ом переулках улицы Араратян, частные дома на 3-ем переулке пр. Багратуняца, здания школ NN18, 161, жилые дома 34, 36 на пр. Багратуняца, частные дома на 2-ом переулке улицы Араратян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилой дом 6 на улице Нансена, жилые дома 4, 5, 6 на 1-ом переулке Нансена, жилые дома 4, 6 на пр. Гая, ясли-детский сад N99, школа имени Татула Крпеяна N 62 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

в Арагацотнской области:

12:00-15:00 село Египатруш;

в Араратской области:

10:00-13:00 жилые дома 10, 15, 17 на улице Чаренца, 6, 8 на улице Спандаряна, жилой дом 53 на улице Шаумяна, улица Исаакяна в городе Арарат;

12:00-14:00 частично село Мргануш;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-14:00 частично улицы Нарекаци, Шаумяна в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11:00-17:00 частично село Джрвеж;

в Ширакской области:

12:00-14:00 газозаправочная станция, картофельная база и ресторан “Каркачан” в Ахурянском регионе;

в Тавушской области:

10:00-12:00 частично улица Мясникяна и улица Камарина в городе Дилижан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 21 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 41, 43, 44 в 16-ом квартале; жилые дома 1а, 1б, 30, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 54 в кв. “Нарекаци” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 16, 18, 20, 22 на улице Андраника, жилые дома 9, 11, 13, 15, 17 на улице Оганова, детский сад N91 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5а, 2-4 на улице Туманяна, 18-24 на улице Гераци, 2-4 на улице Мясникяна, частные дома 1-4 на 11-ой улице Айгестана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 14 на пр. Багратуняца, жилой дом 22 на улице Ехбайрутян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 частные дома 1-78 на 2-ом переулке улицы Серо Ханзадяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; подъезды 1-7 жилого дома 31 на улице Хагаг Дон, жилые дома 1, 15, 17, 17а, 12/14, 36, 62 и частные дома 12-60, 1/2-10 на улице Демирчяна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2, 5, 6, 7, 9, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26Г, 30/3, 31, 31А, 33, 33А, 35, 49, 51, 53, 54, 59 и частные дома 3/4-37, 18-22, 37-49, 51/1 на пр. Баграмяна, жилой дом 1 на 1-ом переулке Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 2 частные дома 7-15 на 1-ом тупике Баграмяна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома на 1-ом тупике Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 51, 158/1, 190 на улице Антараин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 17-138, 45-184 на улице Антараин, жилые дома 50, 60, 62, 92, 92/1 на улице Сармени и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 30, 32, 36, 38, 40, 42, 48, 48а, 64, 43-90, 74-86 на улице Сармени и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2, 4, 6 на улице Саряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 36, 40 на улице Московяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 1-60 на улице Московяна, частный дом 14/1 на переулке Московяна, частные дома 1-15 на улице Г.Арутюняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1, 2, 2/1, 4, 20/23 и частные дома 4-42 на улице Прошяна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 2-62/3, 27-74 на 1-ом переулке Прошяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 2, 4, 12 и частные дома 1-14 на улице Алиханяна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1, 1А, 3, 5 на улице Таманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 42 и частные дома 46, 46/1 на улице Исаакяна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 10/1, 38, 38/1 и частные дома 7, 16-62 на улице Зарубяна, а также и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 12, 18, 41/1, 59/1, 59/2, 70, 72 и частные дома 1-5, 7-50, 51/1, 53/2, 53/4, 72/1, 78А на улице Айгедзори, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома на 1-ом тупике Айгедзори, частные дома 1-64 на 1-ом тупике Айгедзори, 10, 11/1, 22/6, 22/12, 22/14 на 1-ом переулке, а также и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома на 1-ом переулке Айгедзори и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 14 на пр. Азатутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на 1-ом, 2-ом переулках 1-ой улицы села Джрашен и частные дома на 1-ом, 2-ом переулках 2-ой улицы, частные дома 39-61 на 2-ой улице и 72-105 на 1-ой улице села Джрашен, частные дома садоводческой компании;

в Армавирской области:

10:00-16:00 село Воскеат;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улицы Араратяна, Варданяна, Туманяна в городе Веди;

12:00-14:00 частично село Гетазат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-12:00 частично улица Шаумяна, частично Джермукское шоссе в городе Вайк;

11:00-14:00 частично улицы Исраеля Ори, Налбандяна, Комитаса, Гагарина в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11:00-17:00 частично село Джрвеж; частично 7, 8 микрорайоны города Абовян;

в Гегаркуникской области:

13:00-16:00 села Гегамасар, Авазан, Арпунк, Покр Масрик, Норакерт и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Шикварс”, станции операторов “Виваселл-МТС”, “Юком”;

в Тавушской области:

10:00-12:00 частично улицы М.Горького, Тбилисян в городе Дилижан;

11:00-13:00 частично улица Овсепяна, улица Гая в городе Дилижан;

12:00-12:30 частично улицы Орджоникидзе, Акобджаняна, Мясникяна, Саят-Новы, Тбилисян в городе Дилижан;

в Ширакской области:

10:00-13:00 квартал, прилегающий к монастырскому комплексу “Арич” села Арич в Артикском регионе.