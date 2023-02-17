Пятница, 17 Февраля 2023 18:52

АрмИнфо.Председатель Постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Национального собрания Республики Армения, беспартийная Тагуи Товмасян на встрече с новоназначенным послом Латвии в РА Эдите Медне и почетным консулом Арменом Гасабогляном подняла вопрос о самоопределении народа Арцаха.

Как сообщила сама Товмасян, в рамках Группы дружбы она обсудила угрозы в адрес Армении и Арцаха, исходящие от Азербайджана, как агрессора.

<Отметила, что Арцах, как и Латвия, Армения и другие страны, легитимно стал независимым от Советского Союза, однако, Азербайджан не может смириться с данным фактом и не прощает ему независимость>,- отметила Товмасян.

Депутат рассказала послу о тяжелых последствиях гуманитарной катастрофы в Арцахе, в особенности, нехватку продовольствия, лекарств, предметов первой необходимости и ряд других проблем из-за блокады, длящейся уже 68 дней.

<Отметила, что после войны 2020 года Азербайджан совершил военную агрессию, трижды вторгшись на суверенную территорию Армении, в результате чего мы потеряли ряд территорий, источники воды и другие объекты.

Подняла вопрос самоопределения народа Арцаха и выразила ожидание поддержки Латвии в этом вопросе, проводя параллели с примером Косово>,- добавила Товмасян.

"Свободу нужно беречь. Как страна, Латвия действительно обрела свою свободу и теперь бережет ее. Мы желаем Вам того же, поскольку наблюдаем, что вы цените свободу и находитесь на том же пути", - подчеркнула Медне в ответ.

В конце встречи депутат поблагодарила Латвию за то, что она стоит рядом с армянским народом. В Риге открылся Музей Геноцида армян, подчеркнуто дружественное отношение к армянам. Как представитель страны-члена ЕС, Товмасян также выразила благодарность за отправку в Армению наблюдательной миссии ЕС.