Пятница, 17 Февраля 2023 18:49

АрмИнфо.Европейский союз с начала декабря 2022 года внимательно следит за развитием событий вдоль и вокруг Бердзорского (Лачинского) коридора и их гуманитарными последствиями.

Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, отвечая от имени Еврокомиссии на письменные вопросы депутата Европарламента Димитриса Пападакиса, касающиеся гуманитарного кризиса, вызванного блокадой единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с внешним миром.

Как сообщил сам Пападакис в своем микроблоке в Твиттери, Боррель заверил, что ЕС серьезно обеспокоен ограничениями на свободное передвижение и поставку товаров жизненной необходимости, которые создают серьезные проблемы для местного населения.

Он подчеркнул, что через специального представителя Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара он находится в постоянном тесном контакте со сторонами.

<ЕС призвал Азербайджан предпринять меры для обеспечения свободы и безопасности движения по коридору согласно положениям трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности упомянул и об ответственности России в данном вопросе, миротворческие силы которой контролируют коридор в соответствии с тем же трехсторонним заявлением.

Боррель добавил, что гуманитарное финансирование ЕС, направленное на преодоление последствий армяно-азербайджанского конфликта, в 2022 году составило 3,6 млн. евро. Упомянутая сумма была передана Международному комитету Красного Креста, который является единственной международной гуманитарной организацией, которая может действовать в местах, расположенных вдоль Лачинского коридора. Отмечается, что после обострения конфликта в 2020 году и по сей день ЕС выделил около 27 млн. евро на гуманитарную помощь и быстрое восстановление, направленные на содействие наиболее уязвимым группам населения, пострадавшим от боевых действий>, - говорится в опубликованном евродепутатом заявлении Борреля.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 68 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столь красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Противник периодически препятствует газоснабжению Арцаха.