Пятница, 17 Февраля 2023 18:09

АрмИнфо. Международный Комитет Красного Креста в Азербайджане выступил с заявлением в связи с ложными утверждениями в свой адрес.

Так, в распространенном 17 февраля пресс-релизе организации говорится <о ряде ложных утверждений, связанных с МККК, которые могут иметь пагубные последствия не только для деятельности Комитета на местах работы, но, что очень важно, могут лишить тысячи людей спасательных услуг, которые предлагались в Азербайджане.

<За последние 160 лет МККК не жалел усилий для защиты и помощи людям, страдающим от последствий вооруженных конфликтов по всему миру. Мы всегда оставались верны нашим основным принципам, которыми мы руководствуемся в своей работе: нейтралитет, что означает, что мы не вмешиваемся в политику и не отдаем предпочтение одной стороне, а также беспристрастность, что означает помощь пострадавшим людям, где бы они ни жили, где бы они ни находились. Эти принципы нейтралитета и беспристрастности не всегда хорошо понимаются, но они остаются важными для нашей гуманитарной деятельности>, - отмечается в заявлении МККК.

В Комитете напомнили, что присутствуют в Азербайджане и регионе с 1992 года. <Только в течение 90-х годов и в соответствии со своей ролью мы помогли репатриировать более 360 задержанных через линии соприкосновения, в Азербайджан и из Азербайджана, вернув их к семьям. Мы помогли задержанным и гражданским лицам в регионе, которые были разлучены со своими семьями, поддерживать связь с близкими, доставив около 30 000 сообщений.

В этот период мы охватили более 260 000 перемещенных и уязвимых лиц и раздавали продукты питания, одеяла, одежду и предметы первой необходимости вместе с другими партнерами.

С девяностых годов по желанию тысяч семей мы начали документировать и сохранять информацию о пропавших без вести. Такие данные были своевременно переданы азербайджанским властям, которые в конечном итоге несут ответственность за выяснение судьбы пропавших без вести, а не МККК. Что можно сделать на нашем уровне, так это поддержать такие усилия с помощью технического опыта, наращивания потенциала и помочь семьям справиться с неуверенность и потерей близких. Это то, что мы делали в прошлом и продолжаем делать по сей день, чтобы помочь властям в поисках пропавших без вести в Азербайджане>, - говорится в пресс-релизе.

<С декабря прошлого года мы проводили гуманитарные операции вдоль Бердзорской (Лачинской дороги) в качестве нейтрального гуманитарного посредника. За этот период нам удалось перевести 99 пациентов, нуждающихся в срочной медицинской помощи, воссоединить 259 человек с семьями и доставить в больницы лекарства, продукты питания и детские смеси.

Эти операции каждый раз координируются со всеми заинтересованными сторонами. Мы обсуждаем и информируем их обо всех логистических аспектах: что мы перевозим и кого мы перевозим в наших автомобилях и получаем их согласие и согласие на это.

Такие операции никогда не были бы возможны без нейтральной позиции, которой придерживается МККК.

У МККК очень специфическая роль и рабочие стандарты, возложенные на него всеми государствами, подписавшими Женевские конвенции. Эта роль позволяет нам контролировать, продвигать и консультировать государства и органы власти по вопросам, связанным с международным гуманитарным правом (МГП). Но важно напомнить, что они обязаны соблюдать и уважать положения этого Закона, в том числе в отношении военнопленных и задержанных.

Что касается последних, то МККК имеет право посещать их, регистрировать, обсуждать с ними наедине условия их интернирования и обращение с ними, обмениваться новостями между ними и членами их семей, а также сообщать о своих опасениях властям. Однако ответственность за сохранение жизни, достоинства и благополучия задержанных и принятие решения об их освобождении лежит на органе задержания>, - говорится далее в документе.

<Иногда нас спрашивают, почему мы не делимся своими наблюдениями публично и не наказываем провинившихся? Если мы не общаемся публично, это не значит, что нам это безразлично, наоборот. Всякий раз, когда мы наблюдаем нарушение каких-либо норм МГП, мы прямо и настойчиво поднимаем их в двустороннем и конфиденциальном порядке с заинтересованной стороной. Конфиденциальность может дать нам больше шансов изменить определенное поведение и нарушения МГП.

Наши усилия не всегда могут быть видны общественности, и прогресс может занять некоторое время. Иногда такая работа не приводит к успешным результатам. Однако МККК, как гуманитарная организация, не может заставить государства выполнять свои юридические обязательства.

Мы гуманитарии, а не политики. Ответственность за предотвращение нарушений МГП и наказание за них лежит в первую очередь на государствах. МККК не может участвовать в судебных разбирательствах или разглашать какую-либо информацию о том, что мы видим или обнаруживаем в ходе своей работы.

Наконец, на фоне распространения ложных утверждений, дезинформации, и политических дебатов мы хотели бы еще раз заявить о необходимости не политизировать гуманитарную помощь.

Мы также призываем все стороны сделать все возможное для дальнейшего сохранения этого нейтрального гуманитарного пространства на благо пострадавшего населения в Азербайджане и в других местах>, - сказано в сообщении МККК.