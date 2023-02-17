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АрмИнфо. Азербайджан не скрывает своих территориальных притязаний на суверенные территории Армении.
Так, сегодня министр обороны Азербайджана Закир Гасанов посетил азербайджанские воинские части, расположенные на оккупированных территориях Арцаха.
На кадрах с визита Гасанова в воинские части, видны карты Азербайджана, на которыех ряд областей Армении включены в состав АР. Согласно этим картам алиевский режим решил захватить не только всю Сюникскую область, но и всю Тавушскую область, Вайоцдзорскую и часть Гегаркуникской области.
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|Пашинян и Мишель в Мюнхене обсудили вопросы региональной безопасности
|Известный американский астронавт призвал бойкотировать конгресс астронавтики в Баку из-за азербайджанской агрессии против Армении
|Экс-премьер Армении предупредил о рисках подписания мирного договора с Азербайджаном
|Нас свело трагическое событие, однако надеемся, что однажды будем вместе и в радости: Рубинян турецкому СМИ
|Арарат Мирзоян: Процесс демократизации Армении необратим
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|Блокирование Азербайджаном Лачинского коридора должно быть адресно осуждено международными партнерами - вице-спикер НС
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|Пашинян посетит Мюнхен вместе с супругой
|Пашинян назначил Матевосяна главным советником, Багдасарян - помощником премьера
|Ереван уже подготовил эскиз по реставрации Анийского моста на армяно-турецкой границе: Мирзоян рассказал об итогах визита в Турцию
|Вокруг бывшего здания МО сложилась напряженная ситуация
|В Госдепе США обвинили Россию в попытках навязать свою волю суверенным странам, в том числе и Армении
|Судьба <Айфильма> предрешена. 16 апреля будет дан старт юбилейным мероприятиям к 100-летию основания армянского кино
|Бабаян: <Пассивность и безразличие международных структур являются допингом для азербайджанской агрессии
|Бывший министр обороны Армении объявлен в розыск - СМИ
|Армения завершила очередной этап работы над проектом мирного договора. Документ передан Азербайджану и странам-сопредседателям МГ ОБСЕ
|Азербайджан вновь перекрыл подачу газа из Армении в Арцах
|Международному сообществу все очевиднее реальные цели Азербайджана - Пашинян
|Президент РА: Ереван придаёт большое значение дальнейшему развитию дружественных отношений между Японией и Арменией
|Армяно-турецкая нормализация: прорыв или продолжение нелинейного примирения - Маркедонов
|Бывший командующий АО Арцаха не претендует на должность президента республики
|В Госдепе США прокомментировали визит Мирзояна в Турцию
|Правительство Германии сообщило о командировании 15 полицейских в Армению в составе миссии ЕС
|Совместная Декларация Туркменистана и Объединённых Арабских Эмиратов
|Америабанк открыл 25-й филиал - на сей раз в столичной общине Аван
|Главы ведущих СМИ Армении выступили против грубого нарушения властями принципов демократии и свободы слова
|МОНКС: В результате укрупнения ВУЗов в Армении будет действовать до 8 высших учебных заведений с 100% госфинансированием
|Пашинян примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности
|Азербайджан частично восстановил подачу газа из Армении в Арцах
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Сердар Кылыч: Армения и Турция достигли договоренности придать новый импульс работам по открытию границы для граждан третьих стран
|Чавушоглу: на Южном Кавказе продолжается процесс нормализации
|Мирзоян: Ереван и Анкара договорились совместными усилиями отремонтировать мост Ани в преддверии полного открытия границы
|Чавушоглу: Армения в трудный период протянула руку дружбы жителям Турции
|Мирзоян прибыл в Турцию
|Туркменистан и Иран намерены укреплять культурно-гуманитарное взаимодействие
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Гегаркунике от вражеской пули ранение получил армянский военнослужащий
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