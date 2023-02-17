Пятница, 17 Февраля 2023 17:58

АрмИнфо. Тротуары моста Победы в Ереване и первые полосы движения будут временно закрыты.

Как сообщает столичная мэрия, подобные неудобства возникнут в связи с запланированными работами по благоустройству моста Победы, которые продлятся с 20 февраля с.г. по 20 ноября с.г.

В частности, с 20 февраля по 5 июля будет закрыт правосторонний участок дороги от проспекта Исакова до улицы Аргишти, а с 5 июля по 20 ноября - соответственно левая часть движения. Для обеспечения безопасного передвижения пешеходов

Мэрия Еревана предлагает воспользоваться подземным переходом, который расположен в начале проспекта Исакова, а также пешеходным переходом на перекрестке проспекта Исакова и улицы Аргишти, и подземным пешеходным переходом на улице Григора Лусаворича.