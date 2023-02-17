Пятница, 17 Февраля 2023 17:55

АрмИнфо. Государственный министр Республики Арцах, начальник Оперативного штаба Рубен Варданян созвал расширенное совещание с участием руководящего состава государственных органов, глав районных администраций.

Как сообщает пресс-служба правительства НКР, государственный министр отчитался за работу, проделанную за 100 дней пребывания в должности, отметив, что по обстоятельствам не зависящим от него 67 из этих дней были днями блокады. В этом ключе он подчеркнул, что во время блокады все должны работать вместе, как единая команда.

Государственный министр подробно представил принципы деятельности правительства, существующие вызовы, приоритеты и основные направления, по которым будут вестись и должны быть продолжены работы, а также рассказал о рисках и нереализованных работах.

Отметив, что именно в эти дни 35 лет назад началось карабахское движение, Рубен Варданян отметил, что борьба арцахских армян продолжается и сегодня. <Тогда народ выступил публично и сказал, что Нагорный Карабах должен быть независимым и армянским государством. Мало кто верил, что будет возможность изменить ситуацию. Но вы это сделали, и очень символично, что речь идет об это снова в феврале, и нам предстоит принять решение>, отметил он.

Государственный министр отметил, что, несмотря на трудности кризиса и блокады, было показано, что люди в Арцахе готовы бороться и неравнодушны. <Кризис показал, что у нас очень сильный народ. Когда есть вера, люди готовы терпеть все. Позиция арцахца помогла не только арцахцу, но и всему армянскому миру. В этом смысле мы должны понимать, что это единство, которое проявилось в эти дни, является нашим успехом, и мы должны суметь его сохранить>, - резюмировал он.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 68 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столь красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Противник периодически препятствует газоснабжению Арцаха.