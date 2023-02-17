Пятница, 17 Февраля 2023 17:53

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, принимавший участие в официальной церемонии открытия 59-ой Мюнхенской конференции по безопасности, не примет участия в панельной дискуссии, посвященной вопросам безопасности на Южном Кавказе. Его имя не значится в списках участников работы панели, отмеченных на официальном сайте конференции.

В списке лиц, которые примут участие в этой панели, значатся имена президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и генерального секретаря ОБСЕ Хельги Марии Шмид. Модератором является председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген. <Мюнхенская панель по Южному Кавказу без представителя Армении - очередное проявление капитуляционной политики Еревана>, - отметил в беседе с корреспондентом АрмИнфо эксперт по вопросам развития транснациональных международных инфраструктурных проектов, доктор политических наук Ваге Давтян. <Не позвали - плохо. Сам отказался - еще хуже>, - отметил он, выразив мнение, что и в том, и в другом случае без турецко-азербайджанского прессинга явно не обошлось.

<Главный код, который несет в себе нарратив <неучастия> и который важно правильно прочесть, - отказ Еревана от какой бы то ни было субъектности в региональных делах. Это есть демонстрация готовности к добровольной колонизации>, - подчеркнул политолог.